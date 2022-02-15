محافظ أسيوط يوجه بتشديد تطبيق الإجراءات الاحترازية بالمصالح الحكومية

هيثم البدري

وجه اللواء عصام سعد محافظ أسيوط رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والأحياء ومديري المديريات الخدمية، بضرورة التشديد في تطبيق الاجراءات الاحترازية والوقائية في كافة القطاعات الحكومية التي يتردد عليها المواطنون مع تطبيق القواعد الاحترازية، والوقائية المستمرة لهذه الأماكن وخفض الكثافات البشرية بها حفاظا على الصحة العامة.

وشدد المحافظ على عدم التهاون أو التقاعس في تنفيذ قرارات وتوجيهات الحكومة بكل حزم وإتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين لإجراءات مواجهة كورونا بكافة القطاعات والمؤسسات الخدمية، وعدم السماح بدخول أي موظف لمقر عمله أو مواطن لتلقي الخدمات الحكومية، دون التأكد من حصوله على اللقاح بالإضافة إلى الالتزام بارتداء الكمامات مع استمرار عمليات التطهير لتقليل خطر الإصابة بالفيروس والحد من انتشاره.

وأكد اللواء عصام سعد على أهمية تطبيق كافة الاساليب الوقائية خاصة بالتعليم (الجامعي/ ما قبل الجامعي)، مع مراعاة التباعد الاجتماعي وخفض الكثافات خلال فترات الامتحانات، وذلك من خلال وضع جداول الامتحانات لتكون أكثر مرونة.

كما وجه محافظ أسيوط بتكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية المفاجئة على كافة المنشآت، لرصد أي مخالفات خاصة بعدم تطبيق الاجراءات الوقائية والاحترازية خاصة في المطاعم والكافيهات والمقاهي ومتابعة حظر استخدام الشيش والالتزام بالنسب المقررة في أعداد المترددين وارتداء الكمامات الواقية وتحرير محاضر تجاه المخالفين، مع تكثيف حملات التوعية للمواطنين بأهمية تلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا لمن لم يحصل عليه مع الاستمرار في تلقي الجرعاة الثالثة للفئات المستهدفة بذلك.

وجدد محافظ أسيوط مناشدته للمواطنين بالالتزام بارتداء الكمامات وسرعة الحصول على اللقاح لتقليل أعداد الإصابات حفاظاً على صحة وسلامة المجتمع، لافتًا إلى توافر جميع اللقاحات وجاهزية مراكز تلقى اللقاح بكافة مراكز ومدن المحافظة سواء الثابتة أو المتحركة معلنا عن تخصيص بعض الخطوط الساخنة لتلقي شكاوى المواطنين والرد على استفساراتهم الخاصة بفيروس كورونا المستجد، والتعامل الفوري مع أية حالات اشتباه وذلك على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع وهي رقم (2135603 / 088) الخاص بغرفة إدارة الكوارث والأزمات بالمحافظة ورقم الخط الساخن الخاص بغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088)، إضافة إلى رقم غرفة الأزمات والطب الوقائي بمديرية الصحة بأسيوط (01060603745) ورقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة "www.shakwa.eg" وأرقام وزارة الصحة والسكان (105) و (15335) والتي خصصتها وزارة الصحة لتلقي أية بلاغات خاصة بفيروس كورونا المستجد وتقييم الحالات وتوجيه المتصل لأنسب طريقة لتلقي الرعاية الطبية او من خلال تطبيق "صحة مصر".





