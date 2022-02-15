اليوم السابع
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محافظة الجيزة تزيل التعديات بشوارع الاعتماد وبورسعيد وطريق 11

الثلاثاء، 15 فبراير 2022 11:52 ص
محافظة الجيزة تزيل التعديات بشوارع الاعتماد وبورسعيد وطريق 11 محافظة الجيزة
كتب سيد الخلفاوى

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كلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بمواصلة أعمال تنفيذ الخطة الاستثمارية لتطوير الطرق والمحاور لتسهيل حركة المواطنين.
 
وفي ذلك الإطار نفذت محافظة الجيزة من خلال حي شمال الجيزة أعمال إزالة الإشغالات الثابتة والتند والحواجز الخرسانية والحديدية والتعديات من علي الطريق العام التى تعيق أعمال توسعة ورصف شارع الاعتماد إضافة إلى رفع كفاءة أعمدة الإنارة، وذلك بمتابعة من أشرف بكر، رئيس حى شمال الجيزة. 
 
كما قامت محافظة الجيزة من خلال مركز ومدينة البدرشين بمتابعة إستكمال أعمال إزالة البروز والتعديات وتوسعة شارع بورسعيد وذلك تجهيزاً لتنفيذ أعمال الرصف والتطوير بمتابعة من محمود زين رئيس مركز البدرشين.
 
كما قامت محافظة الجيزة من خلال مدينة الحوامدية بمتابعة تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية الجاريه حيث تم تنفيذ أعمال دك التربة الرملية والتسوية والتمهيد بشارع طريق 11 قبل تنفيذ أعمال الرصف حيث تم توجيه كافة المعدات الخاصة بعمليات التمهيد والتسوية وذلك بمتابعه من مجدي محب رئيس مدينة الحوامدية؟. 

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الجيزة

ازالة التعديات

اخبار الجيزة

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