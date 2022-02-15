لو عايز تحجز شقة.. 28 خطوة للتسجيل على موقع صندوق الإسكان الاجتماعى

كتب أحمد حسن

في خطوات محددة، تستطيع من خلالها التسجيل علي الموقع الإلكتروني لصندوق الإسكان الاجتماعي لحجز وحدة من وحدات وزارة الإسكان المطروحة لمتوسطي الدخل.. وفى هذا التقرير نستعرض لك عزيزي القارئ كيفية حجز شقة في دقائق معدودة وهي كالتالي..

1- قم بالدخول علي موقع صندوق الإسكان الاجتماعي من خلال اللينك التالي "https://nch.shmff.gov.eg".

2- قم باختيار من علي يسار الصفحة الرئيسية إنشاء حساب جديد.

3 - قم بتسجيل بياناتك وارفاق صورة الرقم القومي لك ولزوجتك حال كونك متزوج أو اكتفي بصورة الرقم القومي الخاص بك خال كونك أعزب.

4- عقب تسجيلك البيانات الخاصة بك سيأتي لك رسالة بالباسورد الخاصة بحسابك ..احفظها جيدا.

5- قم بعد ذلك باختيار نوع المشروع الذي ترغب الحجز به وبعد ذلك سيأتي لك علي رقم هاتفك رسالة نصية تتضمن رقم الذي من خلاله ستقوم بسداد مبلغ جدية الحجز.

6- قم بتحميل كراسة شروط الحجز من علي موقع صندوق الإسكان الاجتماعي واقراها جيدا .

7- توجه لبنك التعمير والإسكان لسداد مبلغ جدية الحجز أو قم بتحويل مبلغ الحجز من حسابك علي حساب وزارة الإسكان داخل بنك التعمير والإسكان.

8- حدد المدينة التى ترغب فى السكن فيها وبناء عليه سيتم اختيار المشروع المتاح داخل تلك المدينة.

9- مقدم حجز وحدات سكن مصر 40 ألف جنيه.

10 - مساحة وحدات سكن مصر تتراوح ما بين 106 أمتار وحتى 118 مترا.

11- المدن المتاح فيها مشروع سكن مصر هى " أكتوبر الجديدة - العبور الجديدة - القاهرة الجديدة - المنيا الجديدة - بدر - حدائق أكتوبر- دمياط الجديدة - ناصر "غرب أسيوط" - الشروق).

12- بالنسبة لمشروع دار مصر تتراوح سماحة الوحدات ما بين 100 متر إلى 150 متر.

13 -مبلغ جدية الحجز 60 ألف جنيه

14 -المدن المتاح فيها الحجز بمشروع دار مصر هى " السادات - 15 مايو - الشروق - العاشر من رمضان - بدر - برج العرب الجديدة - حدائق أكتوبر)،

15 - بالنسبة لمشروع JANNA تتراوح مساحة الوحدات ما بين 100 متر إلى 1150 متر

16 - مبلغ جدية الحجز 80 ألف جنيه

17 - المدن المتاح فيها حجز الوحدات السكنية بمشروع JANNA هى "(6 أكتوبر - المنيا الجديدة - القاهرة الجديدة - الشروق - العبور)

18 - لأول مرة يتم تقسيط وحدات مشروعات سكن مصر ودار مصر وجنه على 30 عام.

19 - نظام الفائدة يتراوح ما بين 3 % و8% حسب قيمة الوحدة والمشروع.

20 - يتم التسجيل ورفع المستندات والأوراق المطلوبة على الموقع الإلكتروني لصندوق الإسكان الاجتماعى https://nch.shmff.gov.egخلال الفترة من 15/2/2022 حتى 8/3/2022.

21- تخصيص الوحدات المطروحة ضمن الإعلان سيكون بأسبقية الحجز.

22 - سيتم اختيار المدينة وحجز الوحدة السكنية من الموقع الإلكتروني للصندوق خلال فترتين: الأولى من 15/3/2022 حتى 16/3/2022 للعملاء السابق تقدمهم على الإعلان الأول للمشروعات الـ3 ممن لم يقوموا بحجز وحدات سكنية ولم يقوموا باسترداد مقدمات جدية الحجز.

23 - الثانية من 17/3/2022 حتى 24/3/2022 لجميع المتقدمين على الإعلان الثاني والمتقدمين سابقاً بالإعلان الأول (ممن لم يقوموابحجز وحدات سكنية ولم يقوموا باسترداد مقدمات جدية الحجز).

24 - لا يحق للمتقدم أو للأسرة التقدم لحجز أكثر من وحدة سكنية في المدن الجديدة والمحافظات في الإعلان الواحد، وألا يكون قد سبق التخصيص للمتقدم أو للأسرة وحدة سكنية أو قطعة أرض سكنية أياً كان نوعها بالمدن الجديدة أو المحافظات سواء كانت في حوزته أو تنازل عنها للغيـر.

25 - ألا يكون المتقدم أو الأسرة قد استفاد من مبادرات التمويل العقاري الصادرة من البنك المركزي.

26 - لا يقل سن المتقدم عن 21 سنة في تاريخ نهاية الإعلان وألا تزيد سنه عن سن المعاش في تاريخ نهاية مدة القرض.

27 - ألا يزيد سن المتقدم من أصحاب المعاشات والمستفيدين من المعاشات عن 75 سنة في تاريخ نهاية مدة القرض، بشرط سداد 40% بحد أدنى من قيمة الوحدة كدفعة مقدمة.

28- بالنسبة للدخل الشهرى لا يزيد عن 10 آلاف جنيه للأعزب و14 ألف جنيه للأسرة.