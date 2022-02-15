للمرة الأولى فى حكومة ألمانيا.. أولاف شولتس ينشئ حسابا على تويتر

كتبت: هناء أبو العز

بعد حوالي شهرين من أداء المستشار أولاف شولتس، اليمين الدستورية، كرئيس لحكومة ألمانيا، تم إطلاق حساب خاص للمستشار الألماني، بدأه بتهنئة الرئيس الاتحادي المعاد انتخابه فرانك فالتر شتاينماير، وبدأ الرسالة: مرحبًا تويتر.

وفى التغريدة الثانية، شكر شولتس الأشخاص الذين كانوا يتابعونه بالفعل على خدمة الرسائل القصيرة وأنه سيبدأ من الآن يشرح سياسته عليه من الآن فصاعدًا ، قائلًا: على الأقل إلى الحد الذي يسمح به 280 حرفًا، معبرًا عن سعادته لوصوله أكثر من 24000 متابع خلال يوم واحد.

وتعد هذه المرة الأولى التي يقوم فيها رئيس حكومة ألمانى، بإنشاء حساب شخصي على السوشيال ميديا، وكانت أنجيلا ميركل تقوم بوضع رسائل لها على تويتر ولكن كان من خلال المتحدث باسم الحكومة.