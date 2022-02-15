كندا تقرر تخفيض القيود المفروضة على الحدود بسبب كورونا لإنهاء احتجاجات سائقى الشاحنات

كتب أحمد عرفة

أعلنت كندا عن تخفيض القيود المفروضة على الحدود بسبب كورونا لإنهاء احتجاجات سائقى الشاحنات، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق هددت الحكومة الكندية أنها ستجمد الحسابات المصرفية الخاصة بسائقي الشاحنات، الذين يواصلون ‏فرض الحصار، احتجاجا على تفويضات اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد.‏

ووفقا لموقع "سبوتنيك"، حذرت الحكومة في مؤتمر صحفي عقد، أمس الاثنين، من أنها ستعلق التأمين على المركبات للسائقين، وقالت نائبة رئيس الوزراء الكندي، كريستيا فريلاند: "هذا يتعلق بمتابعة الأموال، هذا يتعلق بوقف تمويل هذا الحصار غير القانوني".

وتابعت: "إننا نقدم اليوم إشعارا، وهو أنه إذا تم استخدام شاحنتك في عمليات الحصار غير القانونية هذه، فسيتم تجميد حسابات شركتك، وسيتم تعليق التأمين على مركبتك". وأضافت فريلاند في نقطة أخرى من المؤتمر أن "الحسابات المالية الشخصية ستكون المدرجة في الطلب".