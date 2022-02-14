اليوم السابع
Ads
الإثنين، 14 فبراير 2022 05:24 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

الجمعية الفلكية بجدة: كويكب قطره 27 مترا يمر قرب الأرض غدا دون خطورة

الإثنين، 14 فبراير 2022 05:00 ص
الجمعية الفلكية بجدة: كويكب قطره 27 مترا يمر قرب الأرض غدا دون خطورة كويكب
كتب محمود راغب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
يرصد يوم غدا الثلاثاء 15 فبراير 2022 عبور كويكب صغير مكتشف حديثاً يسمى 2022 CO6 يبلغ قطره 27 مترا يتحرك بسرعة 11.6 كيلومتر بالثانية وسيكون في أقرب مسافة 224,625 كيلو متر عند الساعة (08:57 صباحا بتوقيت جرينتش)، ولا يوجد خطر من اصطدامه بكوكبنا. 
 
وكشفت الجمعية الفلكية بجدة فى تقرير، أن الكويكب 2022 CO6  ضمن قائمة الأجسام القريبة من الأرض، وهي تشمل أي كويكب يتقاطع مداره مع مدار الأرض، وتتم مراقبة هذه الكويكبات عن كثب، وبفضل الأرصاد عالية الدقة والحسابات الميكانيكية السماوية ، يُعرف مدارها عادةً بمستوى عالٍ من الدقة.
 
الكويكب 2022 CO6، هو تقريبا بحجم الكويكب الذي اخترق سماء روسيا فبراير 2013 وبلغ قطره 20 مترا وتفكك على ارتفاع منخفض وتحررت عنه طاقة عالية جداً تسبب في موجة بالسماء أدت لتهشم زجاج المباني وإصابات بشرية بسبب الزجاج المتطاير ووصول قطع صغيرة من بقايا تلك الصخرة الفضائية إلى سطح الارض في صورة أحجار نيزكية. 
 
جدير بالذكر أن الكويكبات الصغيرة التي تقترب من الأرض من المحتمل أن يتأثر مدارها بجاذبية كوكبنا، وهو تأثير يطلق عليه "مساعدة الجاذبية " وتستخدمه وكالات الفضاء للمساعدة في دفع المركبات الفضائية إلى أماكن مختلفة في نظامنا الشمسي.
 
 

كويكب

الكويكبات

كويكب قرب الارض

مرور كويكب قرب الارض

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة