الجمعية الفلكية بجدة: كويكب قطره 27 مترا يمر قرب الأرض غدا دون خطورة

كتب محمود راغب

يرصد يوم غدا الثلاثاء 15 فبراير 2022 عبور كويكب صغير مكتشف حديثاً يسمى 2022 CO6 يبلغ قطره 27 مترا يتحرك بسرعة 11.6 كيلومتر بالثانية وسيكون في أقرب مسافة 224,625 كيلو متر عند الساعة (08:57 صباحا بتوقيت جرينتش)، ولا يوجد خطر من اصطدامه بكوكبنا.

وكشفت الجمعية الفلكية بجدة فى تقرير، أن الكويكب 2022 CO6 ضمن قائمة الأجسام القريبة من الأرض، وهي تشمل أي كويكب يتقاطع مداره مع مدار الأرض، وتتم مراقبة هذه الكويكبات عن كثب، وبفضل الأرصاد عالية الدقة والحسابات الميكانيكية السماوية ، يُعرف مدارها عادةً بمستوى عالٍ من الدقة.

الكويكب 2022 CO6، هو تقريبا بحجم الكويكب الذي اخترق سماء روسيا فبراير 2013 وبلغ قطره 20 مترا وتفكك على ارتفاع منخفض وتحررت عنه طاقة عالية جداً تسبب في موجة بالسماء أدت لتهشم زجاج المباني وإصابات بشرية بسبب الزجاج المتطاير ووصول قطع صغيرة من بقايا تلك الصخرة الفضائية إلى سطح الارض في صورة أحجار نيزكية.

جدير بالذكر أن الكويكبات الصغيرة التي تقترب من الأرض من المحتمل أن يتأثر مدارها بجاذبية كوكبنا، وهو تأثير يطلق عليه "مساعدة الجاذبية " وتستخدمه وكالات الفضاء للمساعدة في دفع المركبات الفضائية إلى أماكن مختلفة في نظامنا الشمسي.