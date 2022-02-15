قصور الثقافة تستعد لانطلاق مهرجان أسوان الدولى التاسع

انطلقت مساء الاثنين، على مسرح فوزى فوزى الصيفى بأسوان، بروفات الفرق الفنية المشاركة فى مهرجان أسوان الدولى للثقافة والفنون فى دورته التاسعة خلال الفترة من 15 حتى 22 فبراير الجارى.

يشارك هذا العام 10 فرق مصرية وهى: أسوان، الشرقية والمنيا، مطروح، العريش، سوهاج الحرية وبورسعيد، بالاضافة إلى فرقتى رضا والقومية للفنون الشعبية وتشارك 8 فرق من خارج مصر وهى: المكسيك، اليونان، بولندا، سيرلانكا، بنجلادش، زيمبابوى، الفلوجة الفلسطينية والسودان.

وتقدم الفرق عروضها الفنية فى 12 موقعا فى محافطة أسوان وهى مسرح فوزى فوزى الذى سيشهد عرض الافتتاح، جمعية منشية النوبة، وقصور ثقافة "كركر، كوم امبو، حسن فخر الدين، توشكى، دهميت، الرديسية، السباعية"، ومكتبة الطفل والشباب بدراو، وبيتى ثقافة "كلابشة وغرب أسوان"، بالاضافة إلى نادى كهرباء صحارى.

ويعد مهرجان أسوان الدولى للثقافة والفنون محفلا فنيا تتلاقى فيه الفرق من شتى بقاع العالم، جمعهم تعامد الشمس على قدس أقداس معبد أبى سمبل.

ويقام المهرجان برعاية إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة واللواء أشرف عطية محافظ اسوان، والذى تقيمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، وتنفذه الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعى.