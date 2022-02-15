قرى الواسطى ببنى سويف تستعد للمرحلة الثانية من حياة كريمة.. التفاصيل

بنى سويف هانى فتحى

أكد الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف، على ضرورة التنسيق الكامل بين كافة القطاعات الحكومية وتكاتف جميع الجهود لتذليل كافة المعوقات لبدء تنفيذ المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، إضافة إلى العمل المستمر لرفع كفاءة منظومة النظافة والكهرباء، وتحسين البيئة العامة، والتصدى لكافة صور التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة، وتكثيف الرقابة التموينية على الأسواق وضرورة التواصل المباشر مع المواطنين لبحث مشكلاتهم ومتطلباتهم والعمل على سرعة حلها وفق الإمكانيات المتاحة.

وفى هذا السياق واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الواسطى برئاسة المحاسب محمد بكرى أعمالها التنسيقية للمرحلة القادمة من المبادرة الرئاسية حياة كريمة، لتنمية وتطوير الريف المصري، حيث اجتمع رئيس المدينة برؤساء القرى ومديرى الإدارات والقطاعات ذات الصلة، للوقوف على مستجدات الإعداد وتوفير الأراضى وقرارات تخصيصها لمشروعات البنية التحتية والخدمية التى سيتم تنفيذها خلال المرحلة المقبلة من حياة كريمة.

فيما قامت الوحدة المحلية لقرية الميمون بمتابعة أعمال توصيل الصرف الصحى بقرية نزلة الجنيدى وربط مدرسة الشهيد سعيد سلامة الإعدادية بالميمون، بالإضافة إلى صيانة وإصلاح بيارة خفض منسوب المياه الجوفية بقرية بنى حدير.