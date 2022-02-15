اليوم السابع
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الثلاثاء، 15 فبراير 2022 07:15 م
أكرم القصاص
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فتوى اليوم.. حكم وضع كاميرات المراقبة فى الأماكن الخاصة والعامة

الثلاثاء، 15 فبراير 2022 07:10 م
فتوى اليوم.. حكم وضع كاميرات المراقبة فى الأماكن الخاصة والعامة دار الإفتاء
كتب لؤى على

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يواصل "اليوم السابع"، تقديم خدماته "فتوى اليوم"، حيث ورد سؤال لدار الإفتاء نصه.. ما حكم وضع كاميرات المراقبة في الأماكن الخاصة والعامة؟، وجاء رد الدار كالآتى:
 
لا يجوز مطلقًا وضع كاميرات المراقبة في الأماكن الخاصة التي تنتهك الحرمات؛ كدورات المياه أو غرف تغيير الملابس ونحوها.
 
وأما وضعُها في الأماكن الخاصة؛ كالبيوت، ونحوها، بغرض التجسس على الناس فهو حرامٌ شرعًا إلَّا ما كان بناء على ما تُقرِّره القوانين والتشريعات.
 
وأما وضعُها في الأماكن العامة؛ كالشوارع والمحلات التجارية أو مداخل العمارات السكنية؛ لمنع السرقة، ومراقبة حركة السير وضبطها أو لتتبع ما يقع من الجرائم ومحاسبة المسؤول، أو في أماكن العمل؛ لضبطه، فكل ذلك ومثله جائز شرعًا خاصة إذا كان مُقَرَّرًا بالقانون كما هو الحال في بلادنا اليوم.

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اليوم السابع بلس

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