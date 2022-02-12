اليوم السابع
Ads
السبت، 12 فبراير 2022 07:41 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

فتوى اليوم.. ما حكم التسمية باسم "يس"

السبت، 12 فبراير 2022 07:10 م
فتوى اليوم.. ما حكم التسمية باسم "يس" دار الافتاء
كتب لؤى على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
يواصل "اليوم السابع"، تقديم خدماته "فتوى اليوم"، حيث ورد سؤال لدار الإفتاء نصه.. ما حكم التسمية باسم "يس"؟، وجاء رد الدار كالآتى: 
 
يجوز شرعًا التسمية بِاسم "يس"؛ لكونه حَسَنًا في معناه اللغويّ، وحَسَنٌ في معناه الشرعيّ؛ واختاره اللهُ تعالى اسمًا لسيدنا محمد صَلَّى اللهُ عليه وآله وَسَلَّمَ؛ كما نَصَّ على ذلك فريقٌ من العلماء من المحدثين والمفسرين والفقهاء سلفًا وخلفًا.
 
وقد تعارف المسلمون سلفًا وخلفًا على التسمِّي بـ "يس" من عصر الصحابة رضي الله عنهم، وتناقلوا التسمية به جيلًا عن جيل بغير إنكارٍ ولا كراهةٍ في ذلك.
 

فتوى اليوم

دار الافتاء

ياسين

التسمية ياسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة