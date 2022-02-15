عزاء رئيس المكتب الفنى بـ"قضايا الدولة" فى مسجد الشرطة بالشيخ زايد غدا

كتب محمد إبراهيم

أعلنت الأمانة العامة لهيئة قضايا الدولة عن إقامة عزاء الفقيد المستشار وحيد عوض نائب رئيس الهيئة قضايا الدولة ورئيس المكتب الفنى للهيئة، غداً الأربعاء بمسجد الشرطة بالشيخ زايد عقب صلاة المغرب.

وتوفي نائب رئيس هيئة قضايا الدولة صباح اليوم الثلاثاء، إثر حادث سير وتصادم أثناء استقلاله سيارته بطريق العروبة بمصر الجديدة.

وأفادت مصادر من هيئة قضايا الدولة وأسرة المستشار الراحل، أن صلاة الجنازة تمت في مسجد الدعاة خلف مستشفى هليوبوليس والتى تواجد بها جثمانه عقب الحادث، وتم دفنه عصر اليوم بمقابر العائلة في مدينة 6 أكتوبر.

وكان المستشار حسين مصطفي فتحي رئيس هيئة قضايا الدولة أصدر قرارا بتولي المستشار وحيد أحمد محمد عوض نائب رئيس الهيئة رئاسة المكتب الفنى لهيئة قضايا الدولة العام الماضي.

وسبق للمستشار وحيد أحمد عوض ان تولى رئاسة عدد من الأقسام القضائية وعمل بالتفتيش الفنى بالهيئة كما سبق له العمل امينا عاما للهيئة.