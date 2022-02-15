طريقة التقديم لفرص العمل المتاحة بالأوقاف عبر بوابة الوظائف الحكومية

فتحت بوابة الوظائف الحكومية رابط التقديم للتعاقد مع 1000 متقدم لشغل وظيفة إمام وخطيب ومدرس، و1000 عامل، بالمساجد التابعة لوزارة الأوقاف على مستوى الجمهورية، وذلك بداية من اليوم الثلاثاء 15 فبراير2022 حتى 2 مارس 2022، من خلال الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة برئاسة الدكتور صالح الشيخ.

وطلب الجهاز الراغبين فى شغل الوظائف التقديم على موقع بوابة الوظائف الحكومية التابعة للجهاز https://jobs.caoa.gov.eg/ ، والتى تحتوى على الوصف الوظيفى والشروط المطلوبة لشغل كل وظيفة.

خطوات التقديم على وظائف وزارة الأوقاف 1- فتح رابط بوابة الوظائف الحكومية. 2- اختيار وظائف وزارة الأوقاف. 3- اختيار وظائف إمام وخطيب ومدرس أو عامل بالمساجد. 4- الضغط على تقديم طلب. 5- ملء البيانات المطلوبة مع التأكد من توافر كافة الشروط. تعرف على الشروط المطلوبة للتقدم لـ 2000 وظيفة بوزارة الأوقاف: أولا: تعاقد 1000 متقدم لشغل وظيفة إمام وخطيب ومدرس.. 1- يجب ألا يزيد عمر المتقدم عن 30 عاما. 1- يجب ألا يزيد عمر المتقدم عن 30 عاما.

2- مؤهل عال أزهري.

3- ألا يقل التقدير العام التراكمي للمتقدم عن (جيد).

4- الصورة الشخصية.

5- صورة الرقم القومي (وجه أول سارية- وجه ثاني سارية).

6- صورة من صحيفة الحالة الجنائية سارية وموجهة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة (وجهين بحسب الأحوال).

7- شهادة التأهيل (بطاقة الخدمات المتكاملة في حالة الإعاقة).

8- صورة المؤهل.

9- صورة المؤهل الأعلى إن وجد.

10- صورة من شهادة الموقف من الخدمة العسكرية أو الخدمة العامة.



ثانيا : تعاقد 1000 عامل بالمساجد 1- يجب ألا يزيد عمر المتقدم عن 35 عام.

2- المؤهل: مؤهل اقل من المتوسط (إعدادية عامة - إعدادية أزهرية).

3- الصورة الشخصية.

4- صورة الرقم القومي (وجه أول سارية - وجه ثاني سارية) .

5- صورة من صحيفة الحالة الجنائية سارية وموجهة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة (وجهين بحسب الأحوال).

6- شهادة التأهيل (بطاقة الخدمات المتكاملة فى حالة الإعاقة).

7- صورة المؤهل.

8- صورة من شهادة الموقف من الخدمة العسكرية.

ويتم التقديم إلكترونياً عن طريق الضغط على تقديم طلب وملء الاستمارة الالكترونية، اعتباراً من 15/2/2022 حتى 2/3/2022، يجب الاحتفاظ برقم التسجيل الخاص بك بعد إتمام عملية التسجيل



ملاحظات هامة أثناء التسجيل: - يتم رفع المرفقات جميعاً بالألوان.

- يرجى رفع الملفات بصيغة jpg فقط.

- لا يتعدى حجم الملف 1 ميجا.

- صحيفة الحالة الجنائية تكون سارية وموجهة للجهاز المركزى للتنظيم والإدارة.

- يرجى التأكد من المرفقات قبل تحميلها وفى حالة ثبوت عدم صحتها سيتم رفض الطلب.

- يتعين عدم البدء فى إدخال البيانات إلا بعد استيفاء المستندات المطلوبة.