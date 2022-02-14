أخبار البورصة اليوم الإثنين 14-2-2022

كتب هانى الحوتى

تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الإثنين 14-2-2022، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين والأجانب، للجلسة الثالثة على التوالي، وسط أحجام تداول ضعيفة، وخسر رأس المال السوقي 4.1 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 722.554 مليار جنيه.



إيقاف تداول 6 أسهم أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 6 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الاثنين، وهم؛ المشروعات الصناعية والهندسية، المصرية لنظم التعليم الحديثة، اراب للتنمية والاستثمار العقاري، شركة النصر للأعمال المدنية، الدولية للأسمدة والكيماويات، بي أي جي للتجارة والاستثمار. أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 6 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الاثنين، وهم؛ المشروعات الصناعية والهندسية، المصرية لنظم التعليم الحديثة، اراب للتنمية والاستثمار العقاري، شركة النصر للأعمال المدنية، الدولية للأسمدة والكيماويات، بي أي جي للتجارة والاستثمار.

البورصة تخسر 4.1 مليار جنيه أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين والأجانب، للجلسة الثالثة على التوالي، وسط أحجام تداول ضعيفة، وخسر رأس المال السوقي 4.1 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 722.554 مليار جنيه. أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين والأجانب، للجلسة الثالثة على التوالي، وسط أحجام تداول ضعيفة، وخسر رأس المال السوقي 4.1 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 722.554 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 280.9 مليون ورقة مالية بقيمة 662.5 مليون جنيه، عبر تنفيذ 33.5 ألف عملية لعدد 192 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 73.81% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 17.97%، والعرب على 8.22% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 38.48% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 61.51%.

ومالت صافي تعاملات المؤسسات المصرية والعربية والأجنبية للبيع بقيمة 12.7 مليون جنيه، 1.9 مليون جنيه، 5.3 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب للشراء بقيمة 12.7 مليون جنيه، 7.2 مليون جنيه، 39.5 ألف جنيه، على التوالي.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.3%، ليغلق عند مستوى 11403 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.84% ليغلق عند مستوى 1955 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.19% ليغلق عند مستوى 13599 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.31% ليغلق عند مستوى 4502 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.96% ليغلق عند مستوى 1963 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.81% ليغلق عند مستوى 2960 نقطة، ونزل مؤشر تميز بنسبة 0.2% ليغلق عند مستوى 4472 نقطة، فيما ارتفع مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.09% ليغلق عند مستوى 1162 نقطة.

وصعدت أسهم 37 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 92 شركة، ولم تتغير مستويات 63 شركة.



تعاملات الداخليين تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الأحد، إذ باعت مجموعة مرتبطة بشركتي العربية للصناعات الهندسية، نايل سيتي للاستثمار 910.8 ألف سهم، 609.1 ألف سهم، على التوالي، فيما اشترى مجلس إدارة شركات بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، مطاحن ومخابز شمال القاهرة، جدوى للتنمية الصناعية، اسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، شارم دريمز للاستثمار السياحي، نايل سيتي للاستثمار 51 ألف سهم، 8 آلاف سهم، 2.3 مليون سهم، 1.04 مليون سهم، 184.7 ألف سهم، 203 ألف سهم، على التوالي. تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الأحد، إذ باعت مجموعة مرتبطة بشركتي العربية للصناعات الهندسية، نايل سيتي للاستثمار 910.8 ألف سهم، 609.1 ألف سهم، على التوالي، فيما اشترى مجلس إدارة شركات بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، مطاحن ومخابز شمال القاهرة، جدوى للتنمية الصناعية، اسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، شارم دريمز للاستثمار السياحي، نايل سيتي للاستثمار 51 ألف سهم، 8 آلاف سهم، 2.3 مليون سهم، 1.04 مليون سهم، 184.7 ألف سهم، 203 ألف سهم، على التوالي.

كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركات المنصورة للدواجن، مدينة نصر للإسكان والتعمير، أي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، نايل سيتي للاستثمار 384.8 ألف سهم، 1.7 مليون سهم، 427 ألف سهم، 406 ألف سهم، على التوالي.

أعلنت شركات الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، المتحدة للإسكان والتعمير، شراء الأولى عدد 1.8 مليون سهم خزينة خلال جلسة تداول أمس الأحد، ليصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة 1.13%، وشراء الثانية عدد 14 مليون سهم خزينة وبذلك تصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة 2.22%، وشراء الثالثة 180.2 ألف سهم وبذلك يصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة 2.2%.



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