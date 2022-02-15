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صادرات مصر من الغاز الطبيعى المسال تحقق معدل النمو الأعلى عالميا خلال 2021

الثلاثاء، 15 فبراير 2022 04:23 م
صادرات مصر من الغاز الطبيعى المسال تحقق معدل النمو الأعلى عالميا خلال 2021 مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء
كتبت هند مختار

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نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار إنفوجراف جديدًا يرصد التطورات التي شهدتها صادرات الغاز المسال المصري خلال 2021، والتي شهدت نموًّا وصل إلى 385% لتأتي كأعلى الدول على مستوى العالم نموًّا.
 
ووصلت صادرات مصر من الغاز الطبيعي المسال خلال 2021 إلى 6.5 ملايين طن وذلك مقارنة بنحو 1.5 مليون طن في 2020.
 
وترجع زيادة الصادرات المصرية إلى عدة عوامل أهمها إعادة تشغيل مجمع دمياط للإسالة، بالإضافة إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي المحلي وارتفاع الأسعار الفورية في الأسواق العالمية.
 
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الغاز المسال

مجلس الوزراء

مصطفى مدبولى

اليوم السابع بلس

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