شاهد حركة المرور أعلى كوبرى أكتوبر وتعرف على حالة الطقس.. بث مباشر

كتب بهجت أبو ضيف

أجرى اليوم السابع بثا مباشرا، لرصد حركة المرور أعلى كوبري أكتوبر، والتعرف على حالة الطقس التي توقعتها هيئة الأرصاد الجوية، أن تسود اليوم الثلاثاء.

وتظهر شبورة مائية على الطرق السريعة والصحراوية والزراعية وبالمحاور الرابطة بين المحافظات، طبقا لتوقعات الأرصاد الجوية خلال الأيام المقبلة، وتهيب الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء مؤمن سعيد مدير للمرور باتباع تعاليم القياده الآمنة فى الشبورة منها توخى الحذر وتهدئة السرعة بصورة تتناسب مع مستوى الرؤية الأفقية بحيث تغطى مسافة الرؤية اللازمة للتوقف.

وشددت إدارة المرور على قائدى بإضاءة جميع الأنوار الخاصة بالسيارة مع وضع النور الأمامى فى الوضع المنخفض تجنبا لانعكاس الضوء بفعل الشبورة مما يؤدى إلى عدم وضوح الرؤية.

وتناشد إدارة المرور بزيادة مسافة التتابع الآمن بين سيارتك والسيارة التى أمامك مع الإلتزام بالمسار (الحارة المرورية) مع الاسترشاد بالخطوط الأرضية، كما يجب السير فى الحارة الوسطى من الطريق قدر المستطاع مع فتح جزئى لأحد النوافذ بدرجة تمنع تكثف الماء على الزجاج.

كما يجب استخدام أنوار الانتظار حتى تكون مرئيا بالنسبة للغير مع استخدام آلة التنبيه على فترات متقطعة حتى تكون مسموعا واستعمال ماسحات الزجاج حال الاحتياج مع عدم التوقف فى نهر الطريق أو حتى أكتافة مطلقاً.

وأكدت إدارة المرور بأنه فى حالة حدوث عطل فجائى للمركبة، يتم إيقافها خارج الجانب الأيمن للطريق، وتشغيل كافة الأنوار ووضع المثلث العاكس قبل المركبة بـ 30 متر فى اتجاه السير ويمكن استدعاء خدمة الإغاثه من خلال رقم 01221110000.