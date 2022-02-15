شئون الحرمين تخصص مكنسة ذكية لتطهير سطح الكعبة المشرفة

إيمان حنا

خصصت وكالة الرئاسة العامة للخدمات والشؤون الميدانية برئاسة شؤون الحرمين مكنسة التطهير الذكية لأعمال تطهير سطح الكعبة المشرفة، التي تعمل عن طريق التطبيقات الذكية ويدويا عبر أحدث تقنيات التنظيف. وفق بيان صحفى.

وأفاد وكيل الرئيس العام للخدمات والشؤون الميدانية وتحقيق الوقاية البيئية محمد الجابري، أن مكنسة التطهير الذكية تعمل عن طريق التطبيق الذكي؛ ويدويا بأبعاد المكنسة 404010، بتوقيت شحن لمدة 4 ساعات كما أنها تعمل لمدة 3 ساعات متواصلة، مبينًا أن المكنسة تعمل عن طريق تقنية خرائط الذكاء الاصطناعي وتغطي مساحة 180 مترًا مربعًا في ثلاث ساعات.

وأضاف: "إن هذه الأجهزة والتقنيات الحديثة تهدف إلى المحافظة على جودة وسلامة الرخام، وإزالة العوالق الترابية، فضلًا عن تطهير الكعبة المشرفة بشكل خاص، والمسجد الحرام بشكل عام".

وذكر أن وكالة الرئاسة العامة للخدمات والشؤون الميدانية وتحقيق الوقاية البيئية، تقوم بأعمال تطهير سطح الكعبة المشرفة عبر فريق سعودي فني متخصص، وهي أعمال دورية تقوم بها الرئاسة وفق جدول زمني وتستخدم فيها أحدث التقنيات للتنظيف، عبر عدة مراحل أولها كنس سطح الكعبة المشرفة، وإزالة الأتربة وفضلات الطيور، ثم مسح السطح كاملاً وحامل الكسوة، والجدار الحائط، إلى جانب باب سطح الكعبة من الخارج بالأقمشة المبللة.

وأفاد أنه يتم بعد ذلك استخدم الآليات والتقنيات الحديثة التي وفرتها الرئاسة العامة وهي آليات تقوم بالتغسيل والتشطيف والشفط، ثم يرش السطح بالماء مرة أخرى ويمسح، وبعدها مرحلة التجفيف وفي النهاية يرش ماء الورد الطبيعي. وتنجز عملية التنظيف عادة في مدة زمنية لا تتجاوز (20) دقيقة، من خلال متخصصين ومدربين لخدمة البيت الحرام وقاصديه.