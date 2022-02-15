اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 15 فبراير 2022 02:33 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

سمعت عن البايوجاز قبل كدة؟ تفاصيل إنتاج الغاز الطبيعى فى قرى "حياة كريمة"‎‎

الثلاثاء، 15 فبراير 2022 01:58 م
سمعت عن البايوجاز قبل كدة؟ تفاصيل إنتاج الغاز الطبيعى فى قرى "حياة كريمة"‎‎ البايوجاز
الغربية: محمد طارق

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قدم تليفزيون اليوم السابع بث مباشر جديد من قرية سنباط التابعة لمركز ومدينة زفتي في محافظة الغربية، إحدى قري مشروعات حياة كريمة اللي بيتم تنفيذ المبادرة بداخلها ضمن 54 قرية و88 تابع لها، وذلك لمتابعة الأعمال الجارية بمشروع "البايو جاز" لإنتاج الغاز الطبيعي والأسمدة للمزارعين ومزارع المواشي.

 

وفي هذا الصدد قال توفيق عطية أحدٍ مسئولى المبادرة داخل القرية، أن فكرة البايوجاز لإنتاج الغاز الطبيعي والسماد للمزارعين والمزارع أحدٍ أهم الأفكار التي يتم تنفيذها داخل القرية، وذلك عن طريق تحويل مخالفات الحيوانات الي سماد عضوي وغاز طبيعي والتخلص الأمن للبيئة.

فيما أوضحت المهندسة دعاء سلامة المسئولة عن المشروع، أن الفكرة هي منحة مجانية أهم شروطها آن يكون الفلاح يمتلك قطعة أرض للمشروع و5 رؤوس مواشي، مشيره إلى آن المشروع ينتج 3 أسطوانات غاز شهريا وسماد عضوى يكفى من 3 إلى 4 فدادين.

جانب من مشروع البابوجاز (3)
جانب من مشروع البابوجاز (3)

 

جانب من مشروع البابوجاز (4)
جانب من مشروع البابوجاز (4)

 

جانب من مشروع البابوجاز (1)
جانب من مشروع البابوجاز (1)

 

جانب من مشروع البابوجاز (2)
جانب من مشروع البابوجاز (2)

 

 


البايوجاز

حياة كريمة

مشروع البايوجاز

مشروعات حياة كريمة

زفتي

الغربية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

لجنة "حياة كريمة" بأسوان تواصل جلسات الاستماع لأهالى "دراو" لإدراج احتياجاتهم

الثلاثاء، 15 فبراير 2022 01:28 م

العمل متواصل فى مشروعات حياة كريمة.. "طرق الإسماعيلية" تبدأ تغطية المساقى.. الكشف على 712 مواطنا فى أول قوافل بالمحلة.. محافظ دمياط تتابع معدلات التنفيذ.. ومنتدى شعبى للتوعية والتثقيف المالى بقرى بأرمنت.. صور

الثلاثاء، 15 فبراير 2022 09:00 ص

40 مليار دولار تغير واقع الريف.. "حياة كريمة" تطور 60 ألف منزل بمرحلتها الأولى.. 5 قوافل طبية جديدة تنطلق لمحافظات القاهرة والإسماعيلية والبحيرة والمنيا والدقهلية.. ومشروعات البنية التحتية تكلفت 400 مليار دولار

الثلاثاء، 15 فبراير 2022 04:00 ص

تنفيذ 457 مشروعا ضمن حياة كريمة جنوب المنيا.. تعرف على تفاصيل المشروعات

الثلاثاء، 15 فبراير 2022 03:00 ص



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة