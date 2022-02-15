سمعت عن البايوجاز قبل كدة؟ تفاصيل إنتاج الغاز الطبيعى فى قرى "حياة كريمة"‎‎

الغربية: محمد طارق

قدم تليفزيون اليوم السابع بث مباشر جديد من قرية سنباط التابعة لمركز ومدينة زفتي في محافظة الغربية، إحدى قري مشروعات حياة كريمة اللي بيتم تنفيذ المبادرة بداخلها ضمن 54 قرية و88 تابع لها، وذلك لمتابعة الأعمال الجارية بمشروع "البايو جاز" لإنتاج الغاز الطبيعي والأسمدة للمزارعين ومزارع المواشي.

وفي هذا الصدد قال توفيق عطية أحدٍ مسئولى المبادرة داخل القرية، أن فكرة البايوجاز لإنتاج الغاز الطبيعي والسماد للمزارعين والمزارع أحدٍ أهم الأفكار التي يتم تنفيذها داخل القرية، وذلك عن طريق تحويل مخالفات الحيوانات الي سماد عضوي وغاز طبيعي والتخلص الأمن للبيئة.

فيما أوضحت المهندسة دعاء سلامة المسئولة عن المشروع، أن الفكرة هي منحة مجانية أهم شروطها آن يكون الفلاح يمتلك قطعة أرض للمشروع و5 رؤوس مواشي، مشيره إلى آن المشروع ينتج 3 أسطوانات غاز شهريا وسماد عضوى يكفى من 3 إلى 4 فدادين.



جانب من مشروع البابوجاز (3)



جانب من مشروع البابوجاز (4)



جانب من مشروع البابوجاز (1)