روسيا تُسجل أكثر من 166 ألف إصابة جديدة بكورونا و704 حالات وفاة خلال 24 ساعة

وأفاد المركز الروسي لعمليات مكافحة انتشار فيروس "كورونا" المستجد - في بيان اليوم الثلاثاء- بتسجيل 704 حالات وفاة خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، ليبلغ إجمالي حالات الوفاة في روسيا 341 ألف و635 شخصا.

وأشار البيان إلى تعافي 137 ألفا و881 شخصا من الإصابة بالفيروس خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، ليصل إجمالي المتعافين إلى 11 مليون و470 ألفا و925 شخصا، موضحا أن موسكو سجلت 8 آلاف و160 إصابة و84 حالة وفاة.