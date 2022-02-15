روسيا بعد سحب قوات من حدود أوكرانيا: دمرنا الغرب دون إطلاق رصاصة واحدة

كتبت: نهال أبو السعود

شنت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا هجوماً حاداً علي الولايات المتحدة والدول الأوروبية، وقالت إن بلادها "هزمت الغرب دون إطلاق رصاصة واحدة".

وجاءت تعليقات زاخاروفا بعدما أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنها ستسحب بعض قواتها من الحدود مع أوكرانيا في خفض محتمل لتصعيد التهديد بغزو محتمل، وجاء الإعلان عن الانسحاب في بيان صادر عن المتحدث باسم وزارة الدفاع إيجور كوناشينكوف ، الذي قال ان التدريبات شاركت فيها قوات من جميع المناطق العسكرية والأساطيل والقوات المحمولة جوا.

وقال كوناشينكوف في البيان إن "وحدات المناطق العسكرية الجنوبية والغربية ، التي أنجزت مهامها ، تستقل القطارات والشاحنات وستتوجه إلى حامياتها في وقت لاحق اليوم".

وكتبت ماريا زاخاروفا في منشور على فيس بوك بعد الإعلان: "يوم 15 فبراير 2022 سيدخل التاريخ مع فشل الدعاية للحرب الغربية لقد تعرضوا للعار والتدمير دون إطلاق رصاصة واحدة".

وبحسب الصحيفة البريطانية، أعلنت روسيا في وقت سابق اختتام التدريبات العسكرية بالقرب من الحدود الأوكرانية ، لكن وسائل التواصل الاجتماعي وصور الأقمار الصناعية التي تم التقاطها في الأيام التالية لم تظهر تغييرات كبيرة في وضع القوة الروسية. شارك في تلك التدريبات عدد قليل فقط من القوات.

ولا يشارك العديد من القوات الموجودة بالقرب من الحدود الأوكرانية في أي تدريب رسمي. وعندما سئلت روسيا عن التعزيزات العسكرية ، قالت إن لها الحق في نقل القوات كما ترغب داخل أراضيها.

وفقا للتقرير تجري روسيا مناورات مشتركة كبيرة مع بيلاروسيا من المقرر أن تنتهي في 20 فبراير.

وحذرت الدول الغربية من أن تلك التدريبات يمكن أن تستخدم كغطاء للتحضير لهجوم على أوكرانيا ، بينما قالت روسيا إن تلك القوات ستعود إلى القاعدة بمجرد انتهاء التدريبات.

كانت روسيا قد نشرت حوالي 130 ألف جندي بالقرب من الحدود الأوكرانية، بما في ذلك حوالي 30 ألف جندي يشاركون في التدريبات العسكرية في بيلاروسيا.