رابط التقديم لوظائف الأوقاف.. قدم على 2000 وظيفة إمام وعامل

كتب على عبد الرحمن

فتحت بوابة الوظائف الحكومية اليوم الثلاثاء، رابط التقديم على وظائف الأوقاف ، ويستمر فتح رابط التقديم لوظائف الأوقاف من اليوم وحتى 2 مارس المقبل، بالتعاون مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عبر بوابة الوظائف الحكومية، حيث تشمل وظائف الأوقاف 1000 إمام و1000 عامل مسجد.

رابط تقديم مسابقة وزارة الأوقاف

ويتم التقديم لمسابقة على رابط وظائف الأوقاف وهو :

https://jobs.caoa.gov.eg/Jobs/SearchJobs.aspx?JobsState=yslH+mtfAIkVUTjYys4eiQ==

بوابة الوظائف الحكومية

ووفقا لبوابة الوظائف الحكومية فإن شروط التعاقد على 1000 وظيفة لدرجة إمام وخطيب ومدرس هي:

- ألا يزيد عمر المتقدم عن 30 عامًا .

- مؤهل عال أزهري مناسب .

- ألا يقل التقدير العام التراكمي للمتقدم عن (جيد) .

- إرفاق صورة من بطاقة الرقم القومي (وجهان) .

- إرفاق صورة من صحيفة الحالة الجنائية سارية وموجهة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة (وجهان) .

- شهادة التأهيل (بطاقة الخدمات المتكاملة في حالة الإعاقة) .

- صورة المؤهل .

- صورة المؤهل الأعلى إن وجد .

- صورة من شهادة الموقف من الخدمة العسكرية أو الخدمة العامة .

كما أوضحت بوابة الوظائف الحكومية شروط وظائف الأوقاف فيما يتعلق بالـ 1000 وظيفة لدرجة عامل مسجد بنظام التعاقد بالشروط التالية :

- ألا يزيد عمر المتقدم عن 35 عامًا .

- مؤهل أقل من المتوسط (إعدادية عامة - إعدادية أزهرية) .

- إرفاق صورة من بطاقة الرقم القومي (وجهان) .

- إرفاق صورة من صحيفة الحالة الجنائية سارية وموجهة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة (وجهان) .

- صورة من شهادة الموقف من الخدمة العسكرية أو الخدمة العامة .

- شهادة التأهيل (بطاقة الخدمات المتكاملة في حالة الإعاقة) .

- صورة المؤهل .