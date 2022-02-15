رئيس صندوق الإسكان الاجتماعى: إعلان جديد لوحدات سكنية بعد 4 شهور

ماجد تمراز

قالت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعي، إن الشروط اللازمة للتقديم للحصول على وحدة سكنية، أن يكون سقف الدخل للأسرة 14 ألف جنيه، أو 10 آلاف للأعزب، للحجز في الوحدات التي أقل من مليون و400 ألف، ومبادرة الـ 3%، وإذا كان دخله أكثر من 14 ألف ولديه رغبة فى حجز وحدة فهناك وحدات فى الإعلان الأخير تصل لـ مليون 935 ألف جنيه.

وأضافت خلال مداخلة مع الإعلامي رامي رضوان، ببرنامج "مساء dmc" الذي يذاع على قناة "dmc ": "يمكن للمواطنين الدخول على الموقع الإلكتروني وتنزيل كراسات شروط المشروعات المختلفة، لدينا فترة 3 أسابيع، يتم خلالها رفع أوراق على الموقع وتنزيل كراسات الشروط والتسجيل، أما الأسبقية ستكون عند فتح حجز الوحدات منتصف الشهر المقبل".

وقالت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي: "عند فتح الوحدات للحجز الإلكتروني يكون هناك أسبقية، وفي الفترة الأولى يمكنه دخول الموقع ومعرفة المشروعات ومعرفة فترة التمويل والمقدمات والأقساط وكافة الأمور، ومن تقدموا ولم يحالفهم الحظ للحصول على الوحدة سيتم فتح الباب للتقديم لمدة يوم واحد وهم حوالي 100 أو 120 شخص.. وهذا الإعلان به 7080 وحدة سكنية موزعة على 15 مدينة".

وتابعت: "الإعلان القادم سيكون بعد 3 أو 4 شهور ولكن سيكون هناك إعلان تكميلي لمن وضعوا أموال ولم تعجبهم الوحدات، وأنا أرى أن هناك إقبالا كبيرا من المواطنين، ففي أول يوم هناك 2650 شخصا دفعوا مقدمات اليوم، وهناك 10 آلاف شخص اهتموا بالتقديم خلال اليوم".