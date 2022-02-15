اليوم السابع
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الثلاثاء، 15 فبراير 2022 08:51 م
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وزارة الإسكان : لا أسبقية لتقديم طلب الحصول على وحدات سكن مصر وجنة ودار مصر

الثلاثاء، 15 فبراير 2022 08:23 م
وزارة الإسكان : لا أسبقية لتقديم طلب الحصول على وحدات سكن مصر وجنة ودار مصر مى عبد الحميد
ماجد تمراز

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وزارة الإسكان

قالت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، إنه تم فتح باب التقديم لحجز وحدات سكن مصر ودار مصر وجنة ضمن مبادرة رئيس الجمهورية، أمس الإثنين، موضحة أن حوالي 10 آلاف سجلوا على موقع الصندوق لحجز وحدة، وهناك 2650، دفعوا مقدمات التعاقد اليوم، مشيرة إلى أن كل ما تم طرحه 7000 وحدة.
 
وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، ببرنامج "الحياة اليوم" الذي يذاع على قناة الحياة: "زيادة الإقبال لحجز الوحدات هو مؤشر أن هناك طلبات في أماكن معينة، ويمكن في المستقبل توفير وحدات سكنية في تلك الأماكن، وسنستمر في فتح الباب لمدة 3 أسابيع يدفع فيه المتقدمون المقدمات، وسنتوقف أسبوع للفرز، وبعدها سيتم فتح الحجز الإلكتروني".
 
وقالت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي: "لا يوجد أسبقية في تقديم الطلبات وأصدرنا بيان لتوضيح هذا الأمر وهناك ضغط كبير على الموقع، ومن سيسجل اليوم كالذي سيسجل آخر يوم، ولكن أسبقية الحجز ستكون في اختيار الوحدة فقط".

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