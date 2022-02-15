رئيس جامعة المنوفية يستقبل رئيس جامعة حضرموت اليمنية ويبحثان سبل التعاون

المنوفية - محمد فتحى

استقبل الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية الدكتور محمد سعيد خنبش رئيس جامعة حضرموت بالجمهورية اليمنية وذلك ضمن سلسلة الزيارات التى يقوم بها رئيس الجامعة اليمنى لمد جسور التعاون بين الجامعات العربية والإقليمية والدولية لتطوير الجامعة وربطها بمنظومة الجودة التعليمية.



رحب مبارك برئيس الجامعة اليمنى والوفد المرافق له فى رحاب جامعة المنوفية العريقة منارة العلم فى قلب الدلتا، مستعرضا نشأة الجامعة منذ عام 1976 وجهود أبناء الجامعة المتعاقبة على مر السنوات لتصبح جامعة رائدة تضم 23 كلية ومعهد وبها مايقرب من ٨٥ ألف طالب وطالبة فى مرحلة الليسانس والبكالوريوس، وفى مرحلة الدراسات العليا وصل عدد الطلاب إلى 22 ألف طالب تحت مظلة صرح شامخ بما يقدمه من خدمات متميزة في كافة المجالات.



وأكد رئيس الجامعة على اهتمام القيادة السياسية وفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتطوير التعليم الجامعى وماتشهده الجامعات من تقدم على كافة المستويات، والتوسع فى إنشاء جامعات أهلية تقدم برامج تعليمية متميزة تواكب متطلبات سوق العمل، وجارى العمل على إنشاء جامعة المنوفية الأهلية بطوخ طنبشا لتكون انجازا جديدا للجامعة.



وأعرب رئيس جامعة حضرموت عن سعادته بهذه الزيارة لجامعة المنوفية لبحث أوجه التعاون المشتركة وتبادل الخبرات العلمية والتعليمية بين الجامعتين، وتنفيذ برامج مشتركة وتبادل الطلاب وتدريبهم.



حضر اللقاء الدكتورة نانسى أسعد نائب رئيس الجامعة للتعليم والطلاب، وتناول اللقاء الحديث عن الطلاب الوافدين من اليمن للدراسة بجامعة المنوفية ومدى الاهتمام الذى توليه الجامعة للطلاب الوافدين، وقامت الدكتورة سلوى فؤاد منسق عام الوافدين بالجامعة بعرض الخدمات والأنشطة التى تتم للوافدين.



هذا وقد تم توقيع مبدئى لبروتوكول تعاون مشترك بين الطرفين بهدف تعزيز التعاون المتبادل بين الطرفين فى المجالات الأكاديمية والبحثية والثقافية والتدريبية والتطويرية ذات الاهتمام المشترك وفقا لما تنص عليه القوانين واللوائح السارية فى البلدين، وذلك من خلال إجراء مشاريع بحثية مشتركة بين أعضاء هيئة التدريس وتبادل الزيارات الأكاديمية بين قيادات الجامعتين وأعضاء هيئة التدريس، وتنسيق البرامج وتبادل الخبرات البحثية والتدريبية وتنظيم المؤتمرات وورش العمل التى تتناول القضايا المشتركة التى تهم الجامعتين.



الوفد المرافق لرئيس جامعة حضرموت ضم الدكتور سالم مبارك العوبثانى نائب رئيس جامعة حضرموت للتعليم والطلاب، الدكتور عبدالله سالم بابعير نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية، عبد الله علوى عيديد أمين عام جامعة حضرموت.



وفى ختام الزيارة تبادل الطرفان الدروع التذكارية ومطبوعات عن أنشطة الجامعتين.





اللقاء



جانب من اللقاء



