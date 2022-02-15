ديلى ميل: مفاجأة جديدة فى قضية اتهام الأمير أندرو بسوء السلوك الجنسى

كتبت رباب فتحى

قالت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، إن فيرجينيا روبرتس التى تتهم دوق يورك الأمير أندرو، بسوء السلوك الجنسى، أدعت أنها فقدت النسخة الأصلية من الصورة الشهيرة لها مع الأمير أندرو عام 2001 ، مما قد يزيد من حجته بأن الصورة قد تم التلاعب بها، لاسيما بعدما طلب محاموه الاطلاع على النسخة الأصلية من الصورة.

وقال مصدر مقرب من روبرتس – التى أصبحت الآن تعرف باسمها بعد الزواج فيرجينيا جوفري - لصحيفة ديلي بيست: "الصورة ليست في حوزة فيرجينيا". تم التقاطها من قبل رجل الأعمال الأمريكى المدان جيفري إبستين مع صديقته - جيسلين ماكسويل المدانة مؤخرًا بالاتجار بالجنس، والتي تظهر خلفهم مباشرة.

وقال شخص آخر مقرب من دائرتها إنهم لم يكونوا متأكدين حتى مما إذا كانت النسخة الأصلية من الصورة "لا تزال موجودة". وقال إنها كانت في أحد الصناديق التي تم شحنها من منزل جيوفري السابق في كولورادو إلى سيدني ، أستراليا ، حيث تعيش الآن.

وطلب الفريق القانوني لأندرو النسخة الأصلية في نوفمبر 2021 لكن لم يتم تزويدهم بها بعد.

والتقطت الصورة سيئة السمعة في منزل جيسلين ماكسويل بلندن في مارس 2001 ويظهر الأمير أندرو البالغ من العمر 41 عامًا وهو مبتسم وذراعه حول خصر جوفرى عندما كان عمرها 17 عامًا بينما كانت ماكسويل تقف خلفهما في المدخل.

والتقط مصور محترف صورة فوتوجرافية ، وظهرت هذه النسخة لأول مرة في صحيفة "ميل أون صنداى" في عام 2011. وقد تم استخدام النسخة نفسها منذ ذلك الحين - لكن النسخة الأصلية أصبحت الآن في غير محلها.

وتزعم جوفري أن الصورة - التي أكسبتها 160 ألف دولار من رسوم وسائل الإعلام وتم فحصها سابقًا من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالي كدليل محتمل ضد جيفري إبستين - تم التقاطها في نفس الليلة التي يُزعم فيها أن دوق يورك اعتدى عليها جنسياً في المرة الأولى.

ويطعن الأمير أندرو وفريقه القانوني في قضية مدنية في نيويورك رفعتها جوفري في أغسطس الماضي ، تزعم فيها أن الأمير اعتدى عليها ثلاث مرات. وقد نفى بشدة هذه المزاعم منذ الإعلان عنها لأول مرة.

ورتب محامٍ أمريكي يعمل لدى الدوق لخبير تصوير فوتوجرافي لدراسة النسخة الأصلية إذا كان بإمكانهم الوصول إليها. يأمل المحامي أن يلقي الخبير بظلال من الشك على مصداقية الصورة. ينفي أندرو نفسه لقاءه بجوفري ، ويقول إن الصورة ربما تم التلاعب بها.