جو بايدن يحتفل بعيد الحب بصورة نادرة تجمعه بزوجته جيل من فترة شبابهما

ريهام عبد الله

احتفل الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بعيد الحب، ‏ونشر بايدن عبر حسابه على موقع "إنستجرام"، صورة قديمة ونادرة تجمعه بزوجته وهما يجلسان على الشاطئ، وأرفقها برسالة رومانسية إلى زوجته. وكتب بايدن لزوجته جيل: "أنت حب حياتي وحياة حبي يا جيلي، عيد حب سعيد"، وفقا لما نقلته وكالة سبوتنيك الروسية.



بايدن



جو وجيل بايدن

ومن جهة أخرى، انضمت القطة ويلو إلى عائلة الرئيس الأمريكى جو بايدن فى البيت الأبيض، لتصبح أحدث المنضمين إليها.

وقال إيد أوكيف، مراسل قناة CBS الأمريكية فى البيت الأبيض، أن القطة ويلو البالغة من العمر عامين من طراز تابى وجاءت من غرب ولاية بنسلفانيا، وأصبحت تعيش الآن مع أل بايدن فى البيت الأبيض.

ونشر أوكيف صور القطة نقلا عن مكتب السيدة الأولى، الذى قال إن جيل بايدن التقت مع القطة ويلو لأول مرة فى عام 2020 أثناء فعالية انتخابية فى بنسلفانيا عندما قفزت القطة على المنصة أثناء الفعالية الخاصة بها. وقال المتحدث باسم السيدة الأولى، إنه تم إطلاثق اسم ويلو على القطة نسبة إلى مدينة جيل بايدن ويلو الواقعة فى بنسلفانيا، بحسب ما ذكرت وكالة رويترز. وأشار غلى أن القطة ذات العينين الرماديتين والشعر القصير تعيش الآن فى البيت الأبيض ومعتها لعبها المفضلة وتساليها المحببة ومساحة كبيرة تتجول فيها.

وكان الرئيس بايدن قد رحب فى ديسمبر الماضى كوماندر بالبيت الأبيض، وهو كلب جيرمان شيفيرد ذو أذنين كبيرتين للغاية ويباغ من العمر أربعة أشهر.

وجاء استقبال عائلة بايدن لكلب وقطة بعد رحيل محزن لأحد كلبى بايدن فى يونيو الماضى. ومات شامب عن عمر 13 عاما، ونعاه أل بايدن فى بيان فى هذا الوقت، وقالا: " لقد كانا معنا فى أشد اللحظات سعادة لنا وأكثر أيامنا حزنا "نحب طفلنا الجيد الحلو، وسنفتقده دوما". وسيواصل الكلب الجديد كوماندر تقليد وجود كلب فى البيت الأبيض.