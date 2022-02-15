جمعية القلب الأمريكية: 3 أشياء يجب على النساء معرفتها لتجنب النوبة القلبية

كتبت - ميرفت رشاد

قالت جمعية القلب الأمريكية، إن أمراض القلب السبب الرئيسي للوفاة بين النساء، حيث تتسبب في وفاة واحدة من كل ثلاث حالات، موضحة أنه تم إحراز تقدم لخفض هذا المعدل في السنوات العشرين الماضية، لهذا السبب تدعو جمعية القلب الأمريكية النساء للقيام بـ 3 أشياء، وهى التعرف على علامات النوبة القلبية، فهم عوامل خطر الإصابة بأمراض القلب، وإجراء تغييرات صحية في نمط الحياة للوقاية منه، وفقا لما نشره موقع " healthday".

أعراض النوبة القلبية لدى الرجال والنساء

يعتبر ألم الصدر من الأعراض الرئيسية في كليهما، ولكن قد لا يكون العرض الوحيد أو الغالب لدى النساء، يوجد ألم في الصدر، لكنه قد لا يضاعفك، قد يكون الألم في الفك، أو ينتشر حول الظهر أو يصعد إلى الرقبة.

قد تعاني المرأة من ضيق في التنفس، وقد تشعر بالغثيان في معدتها والنساء اللواتي يعانين من نوبة قلبية قد يعانين من الإرهاق وغالبًا ما يكون لديهن شعور بعدم الارتياح.

مخاطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتة الدماغية:

وتشمل هذه العوامل العمر، وارتفاع ضغط الدم، والسكري، وملف الكولسترول، والتدخين أو التدخين الإلكترونى، وارتفاع مستوى الكوليسترول الضار منخفض الكثافة (LDL) والدهون الثلاثية - الدهون في الدم يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب لكلا الجنسين.

تزداد احتمالية إصابة النساء بارتفاع ضغط الدم مع تقدمهن في العمر أكثر من الرجال ، لذا يجب أن يراقبن التغيرات، لأن ارتفاع ضغط الدم يمكن أن يشكل ضغطًا أكبر على القلب والشرايين والكلى، كما أنه يزيد من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية، النساء المصابات بداء السكري أو المدخنات أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب من الرجال المصابين به.

من المهم أيضًا أن تنتبه النساء إلى المضاعفات مثل سكري الحمل أو ارتفاع ضغط الدم أثناء الحمل أو الولادة المبكرة، لأنها قد تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب في وقت لاحق من الحياة.

طرق الوقاية من الإصابة بأمراض القلب

للمساعدة في الوقاية من أمراض القلب ، اتخذ إجراءات للتحكم في ضغط الدم، والتحكم في الكوليسترول، وخفض نسبة السكر في الدم، وممارسة النشاط البدني اليومي ، واتباع نظام غذائي صحي، وفقدان الوزن، والتوقف عن التدخين، هو أحد أفضل الأشياء التي يمكنك فعلها من أجل قلبك، استبدال طعام معالج بحبوب كاملة أو فواكه أو خضراوات أكثر تغذية، واختيار زيت الزيتون على الزيوت المهدرجة كلها عوامل إيجابية تأثير على صحة القلب بمرور الوقت.