اليوم السابع
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جامعة الإسكندرية تستعد للمشاركة بجائزة "التميز الحكومى".. اعرف التفاصيل

الثلاثاء، 15 فبراير 2022 03:16 م
جامعة الإسكندرية تستعد للمشاركة بجائزة "التميز الحكومى".. اعرف التفاصيل جامعة الإسكندرية - أرشيفية
الإسكندرية أسماء على بدر

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شهد الدكتور محمد عبد العظيم أبوالنجا، القائم بأعمال نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الإجتماع المشترك بين فريق عمل التخطيط الاستراتيجى وسفراء التميز بكليات الجامعة، بقيادة الدكتور على مسلم، مقرر لجنة التميز الحكومى ومسئول الخطة الاستراتيجية بالجامعة، فى إطار الجهود المبذولة للارتقاء بالأداء المؤسسى بجامعة الإسكندرية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، واستعدادا للمشاركة فى "جائزة مصر التميز الحكومي"، فى دورتها الثالثة 2022 ، وتحت رعاية الدكتورعبد العزيز قنصوه، رئيس جامعة الإسكندرية.

جاء ذلك بمشاركة الدكتور علاء الغرباوى وكيل كلية التجارة ومنسق جائزة التميز الحكومي، حيث قدم أعضاء اللجنة خلال الاجتماع شرحاً مختصراً ووافياً لمحاور وأبعاد جائزة التميز المؤسسي، والجوائز الفرعية شارك فيها مجموعة من الأساتذة فى مناقشة عدة محاور  تتعلق "برؤية مصر 2030 "  و"الإبتكار"، و"الممكنات".

ودعا نائب رئيس الجامعة لترتيب مزيد من اللقاءات وورش العمل لتقديمها خلال شهر فبراير الجارى للوقوف على الشكل النهائى لمشاركة الجامعة فى الجائزة.


الاسكندريه

اخبار المحافظات

جامعه الاسكندريه

التنمية المستدامة

التميز الحكومى

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