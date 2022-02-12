جامعة الإسكندرية تطلق قافلة تربوية وتثقيفية لقرية 15 ببرج العرب

الإسكندرية أسماء على بدر

انطلقت اليوم القافلة التربوية التوعوية الرياضية، التى نظمها قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة الإسكندرية برئاسة الدكتور محمد عبد العظيم أبو النجا القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة، إلي قرية 15 ببرج العرب، وذلك لخدمة أطفال وشباب القرية، وذلك بمشاركة كليات التربية الرياضية بنين وبنات والتربية النوعية والتربية للطفولة المبكرة.

و قدموا خلال القافلة العديد من الأنشطة المختلفة، مثل تعلم التلوين بالرمل الملون على الجبس، وتشكيل ماسكات للأطفال لشخصيات كرتونية، والطباعة على القماش، وتعلم صناعة الحلاوة الطحينية، وصناعة المربي للسيدات، وتعلم أشغال الأبرة والكروشيه للسيدات، بالإضافة إلى عدد من الأنشطة الفنية كالاعمال اليدوية للاطفال باستخدام خامات البيئة البسيطة المتوفرة بكل بيت لامكانية إعادة الاطفال تنفيذها مرات اخرى فيما بعد، وتعلم كيفية إعادة تدوير أدوات الطعام البلاستيكية كالملاعق والاكواب والصحون، وذلك بهدف إدخال روح البهجة والسرور لقلب الاطفال وإعلاء روح الانجاز لديهم واكسابهم بعض من المهارات الفنية البسيطة الممكن تنفيذها مرات عدة فيما بعد.

وبالنسبة للجانب الرياضى، قام طلاب كليتي التربية الرياضية بنين وبنات بتنفيذ بعض التدريبات الرياضية في رياضة كرة القدم والكاراتيه، وتدريبات لياقة بدنية، وإجراء عدد من المسابقات بين الاطفال والالعاب الصغيرة.

وشارك في فاعليات القافلة الدكتور مهاب عبد الرزاق وكيل كليه التربية الرياضية للبنين، والدكتورة بهية الاخريطي، وكلية كلية التربية النوعية، والدكتورة سماح بطوط من كلية التربية الرياضية للبنات، هيدي عزت من كلية الطفوله المبكرة وعدد كبير من طلاب الكليات الأربعة.