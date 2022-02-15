تنظيم قوافل رياضية بقريتى عوض الله وأم الجنازير ضمن "حياة كريمة" فى بنى سويف

بني سويف: هاني فتحي

نظمت مديرية الشباب والرياضة ببني سويف، تحت رعاية المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم "قوافل رياضية" بقريتي عوض الله وأم الجنازير بمركزي ناصر وببا على الترتيب، ضمن خطة وزارة الشباب والرياضة للمشاركة في فعاليات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بتنظيم قوافل رياضية بالقرى والمناطق التي لا تتوافر بها منشآت رياضية أو مراكز شباب فى الفترة الجالية، وذلك تحت إشراف الإدارة المركزية للتنمية الرياضية بقيادة الدكتورة سونيا عبدالوهاب والدكتورة غادة جمال مدير عام القاعدة الشعبية بالوزارة.

وتضمنت القافلتان العديد من الفعاليات والأنشطة تم خلالها تنفيذ مسابقات رياضية في رياضات (خماسي كرة القدم - الكرة الطائرة اللياقة البدنية، ألعاب صغيرة شد الحبل وغيرها من المسابقات والأنشطة)، حيث تم توزيع تي شيرتات على أبناء القرىتين المشاركين في فعاليات القافلة من البراعم والطلائع والشباب من الجنسين.

من جهته، أضاف مصطفى إبراهيم وكيل وزارة الشباب والرياضة، أنه في نهاية المسابقات تم توزيع جوائز رياضية على المشاركين والفائزين في المسابقات الرياضية المختلفة، حيث أعرب أبناء وشباب القرى عن سعادتهم بتلك المبادرة والتي أتاحت لهم الفرصة لممارسة الأنشطة الرياضية المختلفة بقراهم.

شهدت القافلتان حضور كل من إبراهيم زكريا مندوب الإدارة المركزية للتنمية الرياضية بوزارة الشباب والرياضة، والأستاذ محمد عبدالتواب مدير إدارة الرياضة والأخصائيين الرياضيين بإدارة الرياضة بالمديرية، ورؤساء القرى ومديري إدارات الشباب بمركزي ناصر وببا.



جانب من القافلة



جانب من القافلة



جانب من القافلة



جانب من القافلة



جانب من القافلة



جانب من القافلة



جانب من القافلة



جانب من القافلة



جانب من القافلة



جانب من القافلة



جانب من القافلة



جانب من القافلة



جانب من القافلة



جانب من القافلة



جانب من القافلة