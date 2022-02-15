اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 15 فبراير 2022 02:59 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

تعرف على التذكرة الموحدة لاستقلال وسائل النقل الجماعى وموعد بدء تطبيقها

الثلاثاء، 15 فبراير 2022 01:47 م
تعرف على التذكرة الموحدة لاستقلال وسائل النقل الجماعى وموعد بدء تطبيقها المونوريل
كتب رضا حبيشى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تخطط وزارة النقل لتطبيق كارت أو تذكرة موحدة لاستقلال وسائل النقل الجماعى بحيث يتم استخدامها في استقلال السكة الحديد والمترو والمونوريل والقطار الكهربائى، ونستعرض فى 9 نقاط كل ما تريد معرفته عن التذكرة الموحدة خلال التقرير التالى:
 
1ـ التذكرة الموحد شبيهة بالكارت الذكى المستخدم حاليا في استقلال خطوط مترو الأنفاق.
 
2ـ التذكرة الموحدة  ستسمح باستقلال السكة الحديد والمترو والمونوريل والقطار الكهربائى.
 
3ـ لن يكون الراكب في حاجة لاستخراج تذكرة مختلفة خاصة  بكل وسيلة نقل جماعى.
 
4ـ التذكرة الموحدة ستكون بديلا للتذاكر الورقية.
 
5ـ الكارت الموحد أو التذكرة الموحدة في مرحلتها الأولى سيتم العمل بها مع استمرار التذاكر الورقية ذات الرحلة الواحدة.
 
6ـ سيكون أمام الركاب الاختيار بين التذكرة الموحدة أو شراء التذاكر الورقية قبل كل رحلة.
 
7- مشروع الكارت الواحد يستهدف التسهيل على المواطنين وعدم الحاجة إلى الوقوف في طوابير أمام شبابيك الحجز بالمحطات لشراء تذاكر ورقية أو شحن أكثر من كارت ذكى.
 
8- مخطط بدء تطبيق التذكرة الموحدة مع بداية تشغيل مشروع القطار الكهربائى عدلى منصور ـ العاصمة الإدارية ـ العاشر.
 
9- سيتم تطبيقها خلال المرحلة الأولى على القطار الكهربائي عدلى منصور- العاصمة الإدارية - العاشر من رمضان وخطوط مترو أنفاق القاهرة الكبرى. 

الكارت الموحد الذكى

الكارت الذكى

تذاكر المترو

التذاكر

التذكرة الموحدة

القطار الكهربائي

اليوم السابع بلس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

"النقل" تتجه لتطبيق نظام التذكرة الموحدة مع بداية تشغيل القطار الكهربائى السلام ـ العاصمة الإدارية يونيو المقبل.. المرحلة الأولى تغطى محطات المشروع الجديد وشبكة مترو أنفاق القاهرة

الثلاثاء، 25 يناير 2022 12:00 ص

"آر أيه تي بي ديڤ القاهرة" تسابق الزمن لإنهاء مشروع القطار الكهربائى السلام العاصمة الإدارية.. والتشغيل التجريبى دون ركاب خلال أيام.. وتطبيق نظام التذكرة الموحد بعد الافتتاح الرسمى مع خطوط مترو أنفاق القاهرة

الخميس، 06 يناير 2022 07:00 ص

النقل تدرس تطبيق تذكرة موحدة للمترو والمونوريل والقطار الكهربائى

الأربعاء، 13 أكتوبر 2021 10:34 ص

السكة الحديد تُشغل عربات top vip بخط القاهرة - الإسكندرية بتذكرة موحدة 150جنيها

السبت، 10 أكتوبر 2020 12:30 ص



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة