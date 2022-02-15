تعرف على أسعار وحدات مشروع JANNA ومقدمات الحجز

كتب أحمد حسن

ينشر اليوم السابع أسعار وحدات مشروع وزارة الإسكان جنة "JANNA" ومقدمات الحجز وأنظمة السداد.

أولا: مشروع JANNA

مقدم الحجز: 80 ألف جنيه

مساحة الوحدات تتراوح من 100 متر وحتى 150 مترا.

المدن التى يتضمنها المشروع " الشروق - القاهرة الجديدة - المنيا الجديدة - 6 أكتوبر – العبور"

اجمالى عدد الوحدات المتاحة 1980 وحدة سكنية.

نسبة تمير تتراوح ما بين 1 إلى 1.06.

مدينة الشروق تتضمن 300 وحدة وتتراوح الأسعار ما بين 924 ألف جنيه إلى مليون و413 ألف جنيه وسعر المتر 8800 جنيه.

مدينة القاهرة الجديدة عدد الوحدات 1104 وحدات ويتراوح سعرها من مليون و239 ألف جنيه تقريبًا إلى مليون و895 ألف جنيه ويبلغ سعر المتر 11575 جنيهًا.

مدينة المنيا الجديدة يتم طرح 51 وحدة سكنية ويتراوح سعرها ما بين 627 ألف جنيه تقريبًا إلى 959 ألف جنيه ويبلغ سعر المتر 5855 جنيهًا.

فى مدينة 6 أكتوبر يتم طرح 456 وحدة سكنية ويتراوح سعرها بين مليون و26 ألف جنيه تقريبًا إلى مليون و569 ألف جنيه تقريبًا، ويبلغ سعر المتر 9580 جنيها.

فى مدينة العبور يتم طرح 69 وحدة سكنية ويتراوح سعرها ما بين 864 ألف جنيه تقريبًا إلى مليون و321 ألف جنيه تقريبًا، حيث يبلغ سعر المتر 8070 جنيهًا.