اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 15 فبراير 2022 04:34 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

تعرف على أسعار وحدات مشروع JANNA ومقدمات الحجز

الثلاثاء، 15 فبراير 2022 02:58 م
تعرف على أسعار وحدات مشروع JANNA ومقدمات الحجز رئيس صندوق التمويل العقاري
كتب أحمد حسن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

ينشر اليوم السابع أسعار وحدات مشروع وزارة الإسكان جنة "JANNA" ومقدمات الحجز وأنظمة السداد.

أولا: مشروع JANNA

مقدم الحجز: 80 ألف جنيه

مساحة الوحدات تتراوح من 100 متر وحتى 150 مترا.

المدن التى يتضمنها المشروع " الشروق - القاهرة الجديدة - المنيا الجديدة - 6 أكتوبر – العبور"

اجمالى عدد الوحدات المتاحة 1980 وحدة سكنية.

نسبة تمير تتراوح ما بين 1 إلى 1.06.

مدينة الشروق تتضمن 300 وحدة وتتراوح الأسعار ما بين 924 ألف جنيه إلى مليون و413 ألف جنيه وسعر المتر 8800 جنيه.

مدينة القاهرة الجديدة عدد الوحدات 1104 وحدات ويتراوح سعرها من مليون و239 ألف جنيه تقريبًا إلى مليون و895 ألف جنيه ويبلغ سعر المتر 11575 جنيهًا.

مدينة المنيا الجديدة  يتم طرح 51 وحدة سكنية ويتراوح سعرها ما بين 627 ألف جنيه تقريبًا إلى 959 ألف جنيه ويبلغ سعر المتر 5855 جنيهًا.

فى مدينة 6 أكتوبر يتم طرح 456 وحدة سكنية ويتراوح سعرها بين مليون و26 ألف جنيه تقريبًا إلى مليون و569 ألف جنيه تقريبًا، ويبلغ سعر المتر 9580 جنيها.

فى مدينة العبور يتم  طرح 69 وحدة سكنية ويتراوح سعرها ما بين 864 ألف جنيه تقريبًا إلى مليون و321 ألف جنيه تقريبًا، حيث يبلغ سعر المتر 8070 جنيهًا.


صندوق التمويل العقارى

التمويل العقارى

كراسة شروط دار مصر 2022

صندوق الاسكان الاجتماعى

الإسكان الاجتماعي

سكن مصر وجنة

وحدات سكنية

سكن مصر

دار مصر

وحدات صندوق الاسكان الاجتماعى

شقق صندوق الاسكان الاجتماعى

تقديم الشقق الجديدة

التقديم على شقق الإسكان المتوسط

شقق الإسكان المتوسط

مساحات الإسكان المتوسط

كراسة شروط سكن مصر 2022

كراسة شروط جنة 2022

رئيس صندوق التمويل العقاري

اليوم السابع بلس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة