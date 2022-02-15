اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 15 فبراير 2022 07:02 ص
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

تطوير أول حديقة تسجل كأثر فى مصر.. اعرف التفاصيل

الثلاثاء، 15 فبراير 2022 06:00 ص
تطوير أول حديقة تسجل كأثر فى مصر.. اعرف التفاصيل حديقة الأندلس
كتب ـ سيد الخلفاوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
نفذت محافظة القاهرة أعمال تطوير لحديقة الأندلس الأثرية بكورنيش النيل بالجزيرة، ويرصد "اليوم السابع"، فى النقاط التالية أهم ما تم تنفيذه بمشروع تطويرها.
 
تعد حديقة الأندلس أول حديقة تسجل كأثر فى مصر.
الحديقة جزء رئيسي من ذاكرة العاصمة.
تتكون من ثلاثة أجزاء هى حديقة الجزيرة والأندلس والحديقة الفرعونية وتقع على مساحة 9 آلاف م٢ . 
تم تطوير الحديقة من خلال شركة متخصصة فى الترميم التراثى والأثرى تحت اشراف وزارة الأثار وبتمويل من مديرية الاسكان بالمحافظة .
أعمال التطوير تشمل رفع كفاءة البنية التحتية .
تم إصلاح شبكة الري بالحديقة ليتم بالتنقيط .
تم تطوير شبكة صرف النافورة الموجودة في الجزء الفرعوني بها .
ترميم نماذج التماثيل الأثرية الموجودة داخل الحديقة .
 تم ترميم تماثيل ثعابين الكُبرى الموجودة في الجزء الفرعوني للحديقة .
 تم إزالة كل ما يعوق رؤية نهر النيل .
 إضاءة الحديقة بالإضاءة التي تعطيها شكلا جمالياً للسائر فيها أو عند رؤيتها من أعلى برج القاهرة .
 
 

محافظ القاهرة

حديقة الاندلس

القاهرة

الحدائق

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

محافظ القاهرة يتفقد أعمال تطوير حديقة الأندلس

الأحد، 13 فبراير 2022 07:17 م

هل وثقت وزارة السياحة والآثار محتويات حديقة الأندلس؟

الجمعة، 12 فبراير 2021 09:00 ص

رئيس الآثار الإسلامية والقبطية: حديقة الأندلس تشهد تجديد وإحلال وليس تجريف

الإثنين، 08 فبراير 2021 07:21 م

حديقة الأندلس المتنفس الوحيد لأبناء السيد البدوى.. مدير عام الحدائق: تقرر تسليمها لـ"تحيا مصر" لتطويرها.. ومستمرون فى تقديم الخدمات حتى تنفيذ القرار.. ومدير الحديقة: تطبيق الإجراءات الاحترازية قبل دخولها.. صور

الخميس، 17 ديسمبر 2020 06:30 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة