اليوم السابع
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تدريب المعلمين على المناهج الدراسية وسط إجراءات احترازية.. صور

الثلاثاء، 15 فبراير 2022 03:00 م
تدريب المعلمين على المناهج الدراسية وسط إجراءات احترازية.. صور تدريب المعلمين على المناهج الدراسية وسط إجراءات احترازية
كتب محمود طه حسين

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قال الدكتور علاء الجندى، خبير المناهج وطرق تدريس اللغة الإنجليزية وأحد المدربين لمعلمى الصف الرابع الابتدائي والمرحلة الابتدائية، إن الحقيبة التدريبية التى تم تفعيلها خلال الفترة من 15 حتى 18 فبراير الجارى تستهدف توضيح الفلسفه القائم عليها منهج CLIl 
Connect and language integrated learning، وهو استخدام اللغة كأداه لتعلم المواد الدراسية فى العلوم والرياضيات وتزويد الطلاب بالقيم والمهارات الحياتية والقضايا والتحديات، وتعويد التلاميذ على استخدام مهارات التفكير العليا والتفكير الناقد والتفكير الإبداعي واتخاذ القرار وحل المشكلات.
 
وأوضح الجندى، أن التدريب يستمر 3 أيام متواصلة بواقع محاضرتين يوميا من يوم 15 فبراير حتي ،18فبراير الجاري استعداد لبدء الترم الثاني للعام الدراسى الحالى، موضحا أن التدريبات تأتى فى إطار الحرص الدائم والمستمر لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على تفعيل استراتيجية التنمية المستدامة للمعلمين وخاصة معلمي المرحلة الابتدائية.
 
وتابع أن الدكتور رضا حجازي نائب وزير التربيه والتعليم والتعليم الفني لشئون المعلمين وجه بإعداد وبناء حقيبة تدريبيه لمعلمي الصف الرابع الابتدائي استجابة، كما شهدت التدريبات تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية.
 
الجدير بالذكر أن الفصل الدراسي الثاني ينطلق السبت المقبل 19 فبراير الجارى، وتنتهى إجازة نصف العام الدراسي 17 من نفس الشهر.
 
 
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التربية والتعليم

تدريب معلمى الصف الرابع الابتدائي

تدريب المعلمين

الفصل الدراسي الثاني

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