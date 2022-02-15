اليوم السابع
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التعليم تناقش تنمية مهارات معلمى الدراسات بالصف الرابع الابتدائى

الثلاثاء، 15 فبراير 2022 02:14 م
التعليم تناقش تنمية مهارات معلمى الدراسات بالصف الرابع الابتدائى اجتماع وزارة التعليم مع موجهي عموم مادة الدراسات الاجتماعية
كتب محمود طه حسين

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عقدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اجتماعًا مع موجهي عموم مادة الدراسات الاجتماعية على مستوى الجمهورية، وأكد الدكتور رضا حجازي، نائب الوزير لشئون المعلمين أن الاجتماع لتدريب موجهي عموم مادة الدراسات الاجتماعية على كيفية استخدام الحقيبة التدريبية التي تهدف إلى تنمية مهارات معلمي الدراسات الاجتماعية وخاصة معلمي الصف الرابع الابتدائي وكيفية التخطيط الجيد لمحتوى المنهج فى ضوء فلسفة التعليم الجديدة وبما يكون في صالح بناء الإنسان المصرى وكيفية توظيف دليل المعلم والتعامل مع فئات الدمج المختلفة.
 
وركز الدكتور رضا حجازي، أثناء الاجتماع على أهمية الدور الذي يقوم به المعلم ووجود مناهج دراسية مطورة تم بنائها وفقًا للمعايير العالمية تهدف لبناء المواطن المصري المبدع المستنير المنتمي لوطنه وقارته وعالمه المتمسك بتراثه وهويته المصرية والقادر على المنافسة العالمية الأمر الذى تنادى به القيادة السياسية، وعلى إيمان وزارة التربية والتعليم بدور المعلم وجميع مؤسسات الدولة في بناء المواطن المصري القادر على استعادة الأمجاد المصرية.
 
جدير بالذكر أن الوزارة قد نظمت العديد من الاجتماعات لتنفيذ البرامج التدريبية لجميع المواد الدراسية.

التربية والتعليم

مناهج الصف الرابع الابتدائي

تنمية مهارات الصف الرابع الابتدائي

مادة الدراسات الاجتماعية

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