اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 15 فبراير 2022 01:12 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

تجميل عقارات مدينة الأمل بشرق القاهرة ورفع مستوى النظافة فى الشوارع

الثلاثاء، 15 فبراير 2022 12:56 م
تجميل عقارات مدينة الأمل بشرق القاهرة ورفع مستوى النظافة فى الشوارع دهان العقارات بمدينة الأمل
كتب سيد الخلفاوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
نفذ حى شرق مدينة نصر، برئاسة العميد أحمد أنور، أعمال دهانات واجهات العقارات بمدينة الأمل، تفعيلا لمبادرة رئيس الجمهورية لدهانات واجهات العقارات ونفاذا لخطة التطوير الشاملة الموضوعة لشوارع مدينة الأمل.
 
 
وفى السياق، رفعت شركة النظافة انفيروماستر، المسئولة عن نظافة المنطقة الشرقية، كفاءة الشوارع بمدينة الأمل - عزبة الهجانة سابقا- وذلك في ضوء تنفيذ توجيهات اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، بالاهتمام بالمظهر الجمالي والحضاري اللائق بشوارع وميادين الحى، حيث تم الكنس الألى للشوارع الرئيسية ورفع التراكمات التاريخية ببعض المناطق كذلك  تم بالتنسيق مع المتابعة الميدانيةوشركة النظافة انفيروماستر متابعة أعمال رفع كفاءة النظافه بشوارع مدينة الأمل.
 
 
وفى السياق واستكمالا للجهود اليومية المبذولة لرفع الاشغالات وازالة المخالفات بمدينة نصر شرق، تم رفع إشغالات حديد وسلاسل من شارع المهندسين العسكرين، كما تم رفع السيارات المتروكة بشارع حافظ رمضان لفتح الطريق .

مدينة الامل

عزبة الهجانة

القاهرة مدينة نصر

النظافة

محافظة القاهرة

محافظ القاهرة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

قافلة تضم 10 علماء من الأزهر والأوقاف للتوعية بمخاطر الطلاق بمدينة الأمل اليوم

الجمعة، 11 فبراير 2022 01:00 ص

تدشين معمودية كنيسة الأنبا أنطونيوس وبولا للأقباط الأرثوذكس بمدينة الأمل

الأربعاء، 02 فبراير 2022 11:38 ص

توزيع مساعدات من الشرطة على البسطاء بمدينة الأمل

الثلاثاء، 01 فبراير 2022 06:10 م

الأوقاف والأزهر يطلقان قافلة دعوية لمدينة الأمل اليوم للأسبوع الثالث على التوالى

الجمعة، 21 يناير 2022 10:52 ص

الأوقاف والأزهر يطلقان قافلة دعوية لمدينة الأمل اليوم للأسبوع الثانى

الجمعة، 14 يناير 2022 08:00 ص



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة