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تجديد رخصة السيارة فى خطوات بسيطة.. وحدات المرور توضح الإجراءات

الثلاثاء، 15 فبراير 2022 12:00 ص
تجديد رخصة السيارة فى خطوات بسيطة.. وحدات المرور توضح الإجراءات وحدة تراخيص - ارشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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يوجد العديد من إجراءات تجديد رخصة التسيير، ولابد من توافر جميع الأوراق المخصصة لاستخراج الرخصة من داخل وحدات المرور.

1. تقديم طلب التجديد على نموذج 251 أو 351.

2. إيصال سداد الضرائب والرسوم المقررة والتأمين الإجبارى للتجديد.
 
3. شهادة الاشتراك فى التأمينات الاجتماعية لمركبات النقل والأجرة والأتوبيس فقط، وبالنسبة للملاكى فى حالة استخدامه لسائق.

4. شهادة براءة ذمة خاصة بالمخالفات الصادرة من النيابة المختصة.

5. نموذج الفحص الفنى لجميع المركبات سنويا ما عدا السيارات الخاصة والدراجات النارية والجرارات الزراعية كل ثلاث سنوات.

6. نموذج الفحص البيئى.

7. نموذج صلاحية جهاز الإطفاء الموجود بالمركبة.

8. فحص العداد لسيارات الأجرة والميزان لسيارات النقل.

9. استلام الرخصة المؤمنة.

 

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