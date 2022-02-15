اليوم السابع
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الثلاثاء، 15 فبراير 2022 07:10 م
أكرم القصاص
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بيارة لتخفيض منسوب المياه الجوفية بالقرب من دوران محور عدلى منصور فى بنى سويف

الثلاثاء، 15 فبراير 2022 06:25 م
بيارة لتخفيض منسوب المياه الجوفية بالقرب من دوران محور عدلى منصور فى بنى سويف جانب من الأعمال
بني سويف: هاني فتحي

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وجه الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال مشكلة ارتفاع منسوب المياه الجوفية بمحيط صينية كوبرى عدلى منصور من الناحية الشرقية، والتى نتج عنها تراكم المياه وخروجها على الطريق بشكل يؤثر على حركة السير بتلك المنطقة الحيوية.

 

وكلف المحافظ مسؤولي الوحدة المحلية وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بسرعة تنفيذ الإجراءات والخطوات الفنية العاجلة للتعامل مع المشكلة، حيث أوضح المحاسب هاني الجويلي رئيس المدينة، أنه تنفيذاُ لتوجيهات المحافظ تم التنسيق مع المهندسة دينا عمر سليمان رئيس شركة مياه الشرب، لإنشاء بيارة لسحب وتخفيف المياه الجوفية من محيط المنطقة.

 

وأضاف رئيس المدينة، أنه تم الدفع بمعدات وسيارات الشركة وبالتعاون مع المحلية المحلية، حيث تتم حالياً أعمال الحفر وتركيب المواسير اللازمة لعمل البيارة، وذلك بالتنسيق مع إدارة المرور لتيسير الحركة المرورية بمحيط الأعمال.

 

جانب من الأعمال (1)
جانب من الأعمال

 

جانب من الأعمال (2)
جانب من الأعمال

 

جانب من الأعمال (3)
جانب من الأعمال

 

جانب من الأعمال (4)
جانب من الأعمال

 

جانب من الأعمال (5)
جانب من الأعمال

 

جانب من الأعمال (6)
جانب من الأعمال

 

جانب من الأعمال (7)
جانب من الأعمال

 

جانب من الأعمال (8)
جانب من الأعمال

 

جانب من الأعمال (9)
جانب من الأعمال

 


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اخبار بني سويف

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