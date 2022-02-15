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بوتين: السلطات الأوكرانية تمارس انتهاكات بحق المناطق الشرقية

الثلاثاء، 15 فبراير 2022 04:20 م
بوتين: السلطات الأوكرانية تمارس انتهاكات بحق المناطق الشرقية بوتين
كتب سمير حسنى

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طالب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بعدم توسع "الناتو" شرقا ، وعدم نشر أسلحة هجومية قرب حدود روسيا.، مشددا على أن بلاده لا يمكن أن تتغاضى عما تقوم به الدول الغربية بشأن ما يتعلق بمبدأ عدم تجزئة الأمن.

وقال بوتين خلال مؤتمر صحفى مشترك مع المستشار الألماني، إن البند العاشر في ميثاق "الناتو" لا يدعو لضم عضوية دول أخرى إلى الحلف.، مضيفا:"تطرقنا إلى مقترحات الضمانات الأمنية التي قدمتها روسيا إلى الناتو".

وأضاف: "لا بد من الاستجابة للمخاوف الروسية وتلبية الضمانات الأمنية التي تطلبها، متهما السلطات الأوكرانية بممارسة انتهاكات بحق المناطق الشرقية لأوكرانيا"، مبديا استعداد موسكو لمواصلة المفاوضات بشأن الصواريخ والقضايا الأخرى.

 

 


بوتين

اوكرانيا

الازمة الاوكرانية

روسيا

اليوم السابع بلس

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