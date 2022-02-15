الاتحاد الأوروبى واليابان يبحثان أزمتى أوكرانيا ونقص الغاز فى أوروبا

وذكرت المفوضية في بيان صحفي اليوم الثلاثاء، أن الجانبين تبادلا وجهة النظر لإيلاء اهتمام وثيق للوضع في أوكرانيا، مع التأكيد على الدعم المستمر لسيادة أوكرانيا وسلامة أراضيها، وأنهما سيواصلان العمل بتنسيق وثيق لتعزيز وقف التصعيد.

وتطرقت فون دير لاين إلى المخاوف بشأن نقص الغاز الطبيعي في أوروبا، وأعربت عن تقديرها لقرار اليابان بتحويل شحنات الغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا.. ورداً على ذلك، صرح رئيس الوزراء كيشيدا بأنه قرر مشاركة فائض الغاز الطبيعي المسال مع أوروبا لإظهار التضامن مع الحلفاء والشركاء ذوي التفكير المماثل الذين يتشاركون القيم.

وناقش الجانبان كذلك الخطوات التالية في تنفيذ مبادرة البوابة العالمية للاتحاد الأوروبي، لتعزيز الاتصال العالمي المستدام والقائم على القواعد، بما في ذلك من خلال المشاريع الرئيسية المشتركة المحتملة.

واتفقا على تقوية وتعزيز التعاون بين اليابان والاتحاد الأوروبي في مجموعة واسعة من المجالات، متطلعين إلى اجتماع القمة القادم بين اليابان والاتحاد الأوروبي.