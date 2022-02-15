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بعد موافقة مجلس الشيوخ.. 20 ألف جنيه غرامة حال التمييز أو تشغيل عامل بالسخرة

الثلاثاء، 15 فبراير 2022 02:00 ص
بعد موافقة مجلس الشيوخ.. 20 ألف جنيه غرامة حال التمييز أو تشغيل عامل بالسخرة مجلس الشيوخ
كتبت إيمان علي

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يعمل مشروع قانون العمل الجديد على تحقيق التوازن والعدالة بين طرفي علاقة العمل، بالإضافة الى إرساء مبدأ ربط الأجر بالإنتاج لطمأنة المستثمر الوطني والأجنبي وتحفيز العامل على بذل الجهد لتعظيم إنتاجيته، والذي حسمه مجلس الشيوخ نهائيا والمنتظر مناقشته بمجلس النواب قريبا.
 
وشمل التشريع، معالجة جرائم تتعلق بالحريات مثل السخرة، بالنص على أنه يحظر على صاحب العمل تشغيل العامل سخرة، فيما تنص المادة (6) بأن يحظر كل عمل أو سلوك أو إجراء يكون من شأنه إحداث تمييز أو تفرقة بين العاملين فى شروط أو ظروف العمل أو الحقوق والواجبات الناشئة عن عقد العمل، بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو العرق أو اللون أو اللغة أو الإعاقة أو المستوى الاجتماعى أو الانتماء السياسى أو النقابى أو الجغرافى، أو أى سبب آخر يترتب عليه الإخلال بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص.
 
ويقضي مشروع القانون، على تشديد العقوبة على تشغيل العامل بالسخرة أو ارتكاب تمييز بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس، وذلك بغرامة لا تقل عن ألفى جنيه، ولا تزيد على 20 ألف جنيه، وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت فى شأنهم الجريمة، وتضاعف الغرامة فى حالة العود.
 
 

قانون العمل

شركات التشغيل

المرأة العاملة

القوى العاملة

مجلس الشيوخ

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