بتكلفة 1.8 مليار جنيه.. مستشفى بورسعيد الجامعى صرح طبى جديد يضاف للمنظومة الصحية

بورسعيد - محمد عزام

أكد الدكتور أيمن إبراهيم رئيس جامعة بورسعيد، أن تكلفة إنشاء وتجهيز مستشفى بورسعيد الجامعي، بلغت 1.8 مليار جنيه كونها صرح طبى جديد يضاف للمنظومة الطبية بالمحافظة.

وأضاف رئيس الجامعة، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن إجمالى المساحة الكلية للمشروع 26 ألف متر مربع، وبلغت المساحة الإنشائية له 13500 متر مربع.

وأشار إلى أن المستشفى ستكون إضافة قوية للمنظومة الصحية فى محافظة بورسعيد خاصة مع تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل كأولى المحافظات المصرية.

وأوضح الدكتور أيمن إبراهيم، أن المشروع عبارة عن 3 مبانى متصلة و 3 أخرى للخدمات ورامب الإسعاف، لافتاً إلى أن المستشفى تحتوى على 16 غرفة عمليات منها 10 تعمل بنظام الكبسولات، 31 عيادة، 6 غرف مناظير، 5 معامل، 15 غرفة أشعة، 15 قاعة محاضرات.