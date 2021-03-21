انتهاء المرحلة الثانية لمستشفى جامعة بورسعيد قبل نهاية 2021 بـ800 مليون جنيه

بورسعيد - محمد فرج

أكد الدكتور خالد صبرى، عميد كلية الطب جامعة بورسعيد، الانتهاء من المرحلة الثانية من مستشفى الجامعة قبل نهاية العام الحالى، بتكلفة 800 مليون جنيه، وافتتاح العيادات الخارجية أكتوبر القادم 2021.

ولفت فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" إلى أن مستشفى الجامعة يعتبر أكبر صرح طبى لتقديم الخدمات الطبية والعلاجية لمدن القناة، حيث يضم المستشفى 540 سريراً و16 غرفة عمليات و31 عيادة خارجية تشمل كافة التخصصات الطبية والعلاجية على أعلى مستوى طبى لتقديم الرعاية الصحية المتكاملة للعاملين بشركات البترول غرب بورسعيد، فضلاً عن المدن الجديدة مثل سلام بورسعيد وغيرها.

وتابع عميد كلية طب بورسعيد، إن المرحلة الأولى بدأت فى 2016، وتم الانتهاء منها فى 2018 بتكلفة 115 مليون جنيه وعلى مساحة 36 ألف فدان.

وفى سياق متصل، أكد عميد كلية طب بورسعيد أن المرحلة الثانية للمستشفى بدأت عقب الانتهاء من المرحلة الأولى التى انتهت فى 2018 بتكلفة 800 مليون جنيه وكان من المقرر أن تنتهى منتصف 2020، ولكن جائحة كورونا كانت أحد الأسباب الرئيسية فى تأخير تسليم المرحلة الثانية.

وأشار إلى أن المستشفى سيضم قسما تخصصيا لعلاج مرضى القدم السكرى بجانب 52 جهازا للكلى و18 حضانة أطفال و36 عناية مركزة.

وأكد أن مستشفى الجامعة إضافة لمنظومة التأمين الصحى الشامل لمزيد من الرعاية الصحية المتكاملة لأبناء مدن القناة والمحافظات المجاورة لمدينتى بورسعيد وبورفؤاد.