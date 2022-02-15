بايدن: العقوبات جاهزة في حال أي غزو روسي لأوكرانيا

كتب أحمد عرفة

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، مستعدون للدبلوماسية بشأن الأزمة مع روسيا على الحدود الأوكرانية، متابعا: تحدثت مع الرئيس الروسى فلاديمير بوتين للحديث حول الهواجس الروسية الأمنية، لا نسعى إلى زعزعة استقرار روسيا والشعب الروسي ليس عدواً لنا، موضحا أن واشنطن وحلف الناتو لا يمثلان تهديدا للأراضي الروسية، والعقوبات جاهزة في حال أي غزو روسي لأوكرانيا.

وأضاف جو بايدن، خلال خطابه، أن الحكومة الروسية اقترحت علينا مواصلة الجهود الدبلوماسية لحل الأزمة، متابعا: نقترح تدابير لمراقبة الأسلحة والشفافية على أعضاء الناتو وروسيا.

وقال الرئيس الأمريكي: مستعدون للقيام بخطوات للتهدئة شرط ضمان سيادة الدول وأمنها، وهناك أمل في حل دبلوماسي وتجنب المعاناة الإنسانية، لافتا إلى أن روسيا لديها حتى الآن نحو 150 ألف جندي حول أوكرانيا.

وتابع جو بايدن: على جميع الأمريكيين مغادرة أوكرانيا فورا لأن الهجوم الروسي ما زال محتملا، موضحا، أنه إذا غزت روسيا أوكرانيا فالتكلفة الإنسانية ستكون هائلة، موجها رسالته للمواطنين الروس: لستم أعداءنا وشاركتم إلى جانبنا في الحرب العالمية الثانية.

وقال جو بايدن: التاريخ لن ينسى إذا غزت روسيا أوكرانيا، ومستعدون لفرض عقوبات قوية على صادرات روسيا إذا غزت أوكرانيا، موضحا أن التدابير والعقوبات جاهزة في حال أي غزو روسي لأوكرانيا.

وتابع جو بايدن: قدمنا للجيش الأوكراني التدريب والمعدات والمعلومات للدفاع عن أراضيه، وسندافع بكل قوة عن أراضي دول الناتو، وسنواصل المناورات والتدريبات العسكرية مع الحلفاء في الناتو لصد أي عدوان.

وأضاف الرئيس الأمريكي، أن قادة الكونجرس موحدون ضد تهديدات روسيا، وننسق مع كبار موردي الطاقة لمواجهة أي أزمة في السوق، متابعا: مستعدون للرد على أي تهديد سيبراني نتعرض له، وإذا لم نواجه التهديدات اليوم سندفع الثمن في المستقبل.

ووجه جو بايدن رسالته لروسيا قائلا: سنرد على أي تهديد لدول حلف الناتو، وسندافع عن كل شبر من أراضي دول الناتو بكل قوتنا، موضحا أن أسعار الطاقة قد تتأثر إذا حدث أي غزو روسي لأوكرانيا.