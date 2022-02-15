"بارزانى": العراق وكردستان بحاجة للأمن وانتخابات الإقليم فى موعدها

كتب : أحمد جمعة

أكد رئيس إقليم كردستان العراق نيجيرفان بارزاني، أن العراق وإقليم كردستان بحاجة إلى الأمان والاستقرار، مشيراً إلى أن إقليم كردستان ملتزم بإجراء الانتخابات فى موعدها.

واستقبل رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني، اليوم الثلاثاء، مارك برايسن ريتشاردسن السفير البريطاني في العراق ووفداً مرافقاً له، وفقاً لبيان صادر عن المكتب الاعلامي لرئيس الإقليم.

وناقش الجانبان العملية السياسية في العراق، والانتخابات النيابية ونتائجها، والجلسة الأولى لمجلس النواب العراقي وانتخاب هيئة رئاسة البرلمان، والخطوات التي تلتها وأهمية مساندة المجتمع الدولي للعملية الديمقراطية في العراق.

وبعد عرض نبذة عن مجمل الوضع، أكد رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني على أن العراق وإقليم كردستان بحاجة إلى الأمان والاستقرار من أجل التمكن من تنفيذ برنامج يصب في مصلحة مكونات العراق كافة.

وشدد الجانبان على توطيد علاقات العراق وإقليم كردستان مع بريطانيا، وأثنى الجانب البريطاني على جهود رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني في مجال تعزيز العلاقات مع بريطانيا، كما تم التباحث حول علاقات إقليم كردستان مع الدول المجاورة.

وشغلت الأوضاع الداخلية لإقليم كردستان جانباً آخر من الاجتماع، تم خلاله تناول العلاقات بين الأطراف السياسية وتسليط الضوء على الانتخابات البرلمانية بإقليم كردستان وعملية كتابة الدستور.

وفي هذا السياق، جدد رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني التأكيد على أن إقليم كردستان ملتزم بإجراء الانتخابات في موعدها، وأن الدستور يجب أن يكون جامعاً ومرضياً للجميع، وأن يجري التنسيق مع بغداد أيضاً لهذا الغرض.