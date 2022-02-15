انقطاع مياه الشرب بمدينة طوخ 5 ساعات اليوم لغسيل الشبكات

القليوبية إبراهيم سالم

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى ب القليوبية ، بقيادة المهندس مصطفى مجاهد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، عن انقطاع مياه الشرب عن مدينة طوخ، اليوم، الثلاثاء، 15 فبراير، لمدة 5 ساعات، وذلك اعتبارا من الساعة السابعة مساء اليوم وحتى الساعة الثانية عشرة منتصف الليل.

وأوضحت الشركة، فى بيان لها، أن الانقطاع نظرا لأعمال غسيل وتعقيم الشبكات بالكلور، وأنه ستجرى إعادة ضخ المياه فور الانتهاء من أعمال الصيانة والتأكد من صلاحية المياه للشرب، كما أهابت الشركة بالمواطنين بعمل احتياطاتهم من تخزين احتياجتهم من المياه في هذا التوقيت.

افتتح المهندس مصطفى مجاهد، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية، مركز خدمة عملاء فرع طوخ، موضحا أن المركز يعد من أكبر منافذ خدمة العملاء بمحافظة القليوبية، ويعمل بنظام الشباك الموحد، ليستقبل شكاوى واستفسارات وتعاقدات العملاء من خلال 11 شباكاً لتقديم الخدمة.

وتفقد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى، منظومة العمل ومنظومة العدادات مسبقة الدفع، واستمع إلى شرح من رئيس القطاع التجاري لخطوات التعامل مع العملاء منذ دخولهم المركز، فضلًا عن الإجراءات الاحترازية والوقائية التي يتم تطبيقها سواء للعاملين أو للمترددين، مؤكدًا ضرورة الاستجابة السريعة لشكاوى المواطنين من خلال الخطوط الساخنة، والتنسيق بين كافة الجهات لحل تلك الشكاوى.

وتابع، أن الشركة تسعى لمواكبة الوسائل المتطورة التى تحقق راحة العميل ورضاه وتؤدى الخدمة فى أسرع وقت ممكن، مؤكداً أن تلك الخطوة تأتى فى إطار توجيهات المهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، لتحسين وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين