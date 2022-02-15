اليوم السابع: الرئيس السيسى فى بروكسل للمشاركة فى القمة الأفريقية الأوروبية

تتابع اليوم السابع في عددها المطبوع الصادر، غدا الأربعاء، عددا من القضايا والملفات المهمة، منها تفاصيل مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي فى القمة الأفريقية الأوروبية، إضافة إلى إطلاق النسخة الأولى من المنتدى الأول للاستثمار والتجارة تحت عنوان "استثمر"، وتراجع معدل البطالة 1.0% خلال الربع الرابع لعام 2021.. ارتفاع أعداد المشتغلين بـ284 ألفا.. وانخفاض المتعطلين بـ11 ألفا





الرئيس السيسى فى بروكسل للمشاركة فى القمة الأفريقية الأوروبية.. كلمة للرئيس تؤكد على ضرورة تقديم المساندة لأفريقيا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030.. ومباحثات مع الملك فيليب ورؤساء الدول



إطلاق النسخة الأولى من المنتدى الأول للاستثمار والتجارة "استثمر".. "التموين": طرح 9 فرص استثمارية جديدة فى 8 محافظات.. وجهاز تنمية التجارة الداخلية: الاستثمارات الجديدة تقدر بنحو 25 مليار جنيه وتوفر 100 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة





وزارة المالية: الموازنة أكثر مرونة وقدرة على تحقيق المستهدفات الاقتصادية والتنموية.. قانون المالية العامة الموحد انطلاقة قوية نحو الإدارة الاحترافية



الجهاز المركزى للإحصاء: تراجع معدل البطالة 1.0% خلال الربع الرابع لعام 2021.. ارتفاع أعداد المشتغلين بـ284 ألفا.. وانخفاض المتعطلين بـ11 ألفا





البنك الدولى يتوقع عودة مسار النمو قبل الجائحة.. المؤسسات الدولية تؤكد صلابة الاقتصاد المصرى أمام كورونا



"اليوم السابع" تستضيف ندوة آليات التحول لمركز إقليمى للمشروعات الخضراء والصادرات.. كيف تقود الصناعة مستقبل مصر؟.. توجيهات الرئيس السيسى تقود البالد لطفرة صناعية.. حلم الـ100 مليار دولار صادرات يقترب بسبب دعم القيادة السياسية والحكومة.. المشاركون يؤكدون: توجيهات الرئيس السيسى تقود البلاد لطفرة صناعية