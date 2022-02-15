المغرب يعلن انخفاض معدل الإصابة بسلالة "أوميكرون" إلى 50%

الرباط /أ ش أ/

أعلنت وزارة الصحة المغربية، اليوم الثلاثاء، انتقال البلاد من المستوى الأحمر إلى المستوى البرتقالى خلال الأسبوع الأخير، إذ انخفضت نسبة الإصابات الجديدة بمتحور “أوميكرون” لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بنسبة 50%.

وقال منسق مركز عمليات الطواريء العامة بوزارة الصحة المغربية معاذ المرابط - فى تقديمه للحصيلة نصف الشهرية الخاصة بالحالة الوبائية للجائحة (الفترة من 31 يناير الماضى إلى 14 فبراير الجاري) - "إن المغرب انتقل، وبعد خمسة أسابيع متتالية من المستوى الأحمر المرتفع لانتشار المتحور “أوميكرون”، إلى المستوى البرتقالى الذى يتميز بانتشار متوسط، وذلك ابتداء من 7 إلى 13 فبراير الجاري.

واعتبر المسؤول أن الانتقال إلى المستوى المنخفض أصبح قريبا.

وقال المرابط "المتحور الجديد أصبح يشكل 100% من الحالات الجديدة"، مشيىرا إلى أن معدل إيجابية التحاليل الأسبوعى انتقل من 14,9% إلى 7 % فى الأسبوع الأخير، وهو أقل معدل يتم تسجيله منذ ستة أسابيع.

وأوضح المرابط أن مستوى توالد الحالات، أصبح يساوى 0,80، وهو أقل من واحد فى كل جهات المغرب التى دخلت جميعها فى المرحلة التنازلية لانتشار الفيروس.

وأضاف أن مستوى الحالات الخطيرة والحرجة الوافدة على أقسام الإنعاش والعناية المركزة، قد انخفض عددها للأسبوع الثانى على التوالي، وبلغت فى الأسبوع الأخير 438 حالة جديدة بمعدل (ناقص 29 %).

ولفت إلى أن ذروة الوفيات التى استمرت أسبوعين من 24 يناير الماضى إلى 6 فبراير الجاري، انخفض بنسبة 18,6%. لتسجل 188 حالة وفاة جديدة.