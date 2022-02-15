المستشار الألماني: مؤشرات لتطور جيد فى أزمة أوكرانيا خلال المحادثات مع بوتين

كتب أحمد عرفة

قال أولاف شولتز،المستشار الألماني، إن هناك مؤشرات لتطور جيد في الأزمة بأوكرانيا، خلال محادثاته مع الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، وفقا لخبر عاجل بثته قناة إكسترا نيوز منذ قليل.

وأضاف مستشار ألمانيا: هناك أسس قوية للحوار مع روسيا ويجب استغلالها، موضحا أن أي عدوان روسي ضد أوكرانيا سيكون له عواقب.

وتابع مستشار ألمانيا: استخدام بوتين لعبارة "الإبادة الجماعية" في دونباس كان خطأ، مستطردا: أجريت محادثات جيدة مع بوتين حول أوكرانيا.

وفى وقت سابق قالت وزيرة الدفاع الألمانية، كريستين لامبرخت، إن الوضع الحالي في أوكرانيا وحولها مقلق للغاية، مؤكدة أن روسيا تحتاج إلى خفض التصعيد، وتحتاج كذلك إلى إنهاء التهديد الذي يواجه أوكرانيا.

وأضافت وزيرة الدفاع الألمانية، خلال محادثات مع نظيرها الأوكراني، أوليكسي ريسنيكوف، بحسب بيان اليوم الثلاثاء: "تلتزم ألمانيا التزامًا راسخًا بالحل السلمي للنزاع، لكنه من الواضح أيضًا أن الحق في التحرر من التحالفات ليس ورقة مساومة، نحن نعمل بلا كلل من أجل سلامة أراضي أوكرانيا وسيادتها، ومن المهم بالنسبة لي تعزيز ومواصلة العلاقات الأوكرانية الألمانية وتعاوننا الثنائي".

وشددت على أن أوكرانيا تظل ذات أهمية سياسية أمنية بارزة بالنسبة لألمانيا وأوروبا، قائلة: "نواصل دعم أوكرانيا سياسيًا وماليًا وأيضًا في المجال العسكري"، مشيرة إلى أن وزارة الدفاع الألمانية كثفت تعاونها العملي بشكل ملحوظ منذ عام 2014.