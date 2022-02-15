المستشار الألمانى: أوكرانيا تعهدت بحل الأزمة مع روسيا عبر الدبلوماسية

كتب سمير حسنى

قال المستشار الألماني أولاف شولتز، إن هناك أكثر من 100 ألف جندي روسي على حدود أوكرانيا ولا بد من خفض التصعيد، مضيفا: بحثت مع بوتين "الضمانات الأمنية" ولكن لدينا قلق من تمركز القوات الروسية على حدود أوكرانيا.

وأضاف شولتز، خلال مؤتمر صحفى مشترك مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أوضحت للرئيس الروسي خلال المحادثات أن الحشود العسكرية الروسية على حدود أوكرانيا تمثل تهديدا، واصفا الخطوة الروسية بسحب عدد من قواتها بالأمر الإيجابي قائلا: " سحب روسيا لعدد من قواتها من حدود أوكرانيا أمر إيجابي للغاية".

وشدد المستشار الألماني على أن أي هجوم روسي على أوكرانيا سيؤدي إلى عواقب وخيمة.، معلقا: الخيار الدبلوماسي لحل الأزمة الأوكرانية "لم ينفد بعد"..أوكرانيا تعهدت بحل الأزمة عبر الدبلوماسية.. ولا بد من بذل كل ما بوسعنا لمنع اندلاع حرب أو تصعيد عسكري في أوروبا.