العراق: حقوق الإنسان ترتبط بالتنمية وركيزة أساسية لجهود الحكومة

قال القاضى أحمد المعينى عضو مجلس الدولة ورئيس الوفد العراقى الذى ناقش تقرير بلاده حول حقوق الإنسان أمام لجنة الميثاق العربى إن حقوق الإنسان اليوم فى العراق تمثل ركيزة اساسية فى الإصلاح خاصة بعد التظاهرات الشعبية والشبابية فى اكتوبر 2019 وماتلاها من سلوك طريق لبناء النظام الديمقراطى فى العراق وتنظيم انتخابات مبكرة تنفيذا لرغبة التظاهرات وعقد جلسة لمجلس النواب فى مطلع 2022.

وأضاف، خلال مؤتمر صحفى بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، اليوم الثلاثاء، أن العراق حريص على تنفيذ أحكام الميثاق العربى لحقوق الإنسان وسائر الاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان والتى صادق عليها.

وردا على سؤال لـ"اليوم السابع"، حول الجهود التنموية وارتباطها بمفهوم حقوق الإنسان، قال المعينى أن الأمر يمثل أولوية كبيرة، حتى فيما يتعلق بالعملية التعليمية، حيث يتم تدريس المفاهيم الحقوقية للأطفال فى المدارس، كما أنه يتم الترويج لها داخل المؤسسات سواء الشرطية أو العسكرية، كما أنها تمثل ركيزة أساسية فى الجهود التى تبذلها الدولة العراقية على مختلف الأصعدة

وحول الجهود المبذولة فيما يتعلق بالحرب على الإرهاب، قال المعينى إن بلاده تعمل جاهدة على دحض التنظيمات الإرهابية مع الحفاظ على معايير حقوق الإنسان، قدر الإمكان، موضحا أن العودة إلى الاستقرار والقضاء على الإرهاب يبقى أولوية قصوى لبلاده فى المرحلة الراهنة.